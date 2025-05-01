Обманчивая весна: фармацевт советует, как не заболеть в межсезонье
Несмотря на то, что весна уже в самом разгаре, различные вирусные и бактериальные заболевания в этом году никак не хотят уходить и продолжают активно распространяться.
Все еще наблюдается эпидемия гриппа, и многие люди продолжают бороться с хроническим кашлем и микоплазменной пневмонией. Принимая во внимание, что организм после зимы ослаблен - ему не хватает и солнечного света, и витаминов - важно укреплять иммунитет. Как отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите, особое внимание сейчас следует уделять поддержке иммунитета - достаточному приему витаминов С и D, а также цинка.
"Хотя, глядя на календарь, хочется убрать зимнюю одежду в шкаф до следующей осени и одеться в соответствии с весеннем сезоном, все же следует помнить, что это время года - обманное. Теплые дни чередуются с гораздо более холодными и ветреными, а земля еще недостаточно прогрелась. В такое время, когда организм устал после долгой зимы, легко простудиться или подхватить какой-либо вирус - особенно в этом году, когда вирусы необычайно стойкие и все еще активны", - подчеркивает фармацевт Лайла Залите.
Витамин С - поддержка иммунитета
В зимние месяцы в нашем рационе не хватает свежих фруктов и овощей - основных источников витамина С. Этот витамин является одним из краеугольных камней иммунитета, а весной его значение в поддержании здоровья становится особенно актуальным - организм ослаблен и более восприимчив к инфекциям. Витамин С способствует образованию белых кровяных телец-лейкоцитов, которые "распознают" и уничтожают вирусы и бактерии. Без достаточного количества витамина С иммунная система не может полноценно функционировать.
"Витамин С также действует как мощный антиоксидант - он нейтрализует свободные радикалы, которые повреждают клетки, ослабляют защитные силы организма и способствуют воспалительным процессам. Если все же случилось заболеть, регулярный прием витамина С может помочь сократить продолжительность симптомов простуды и уменьшить тяжесть заболевания. Кроме того, витамин С может снижать выброс гистамина в организме, что особенно полезно в сезон аллергии - например, при борьбе с вызванными пыльцой симптомами", - говорит фармацевт.
Профилактическая суточная доза витамина С для взрослых составляет 75-100 мг, для детей в зависимости от возраста - 20-75 мг. В случае заболевания взрослые в течение 2-4 недель также могут принимать более высокие дозы витамина С, а именно 1000-2000 мг.
Витамин D, или солнечный витамин
Хотя весной дни и становятся более солнечными, температура воздуха все еще часто остается низкой, и большую часть тела покрывает одежда. В результате организм не может синтезировать в коже достаточное количество витамина D, и развившийся в зимний период дефицит витаминов не удается компенсировать. Именно поэтому следует задуматься о приеме витамина D, особенно весной. Витамин D необходим для нормального функционирования иммунной системы, он помогает организму эффективнее бороться с вирусами и бактериями, а также обеспечивает здоровье костей, мышц и нервной системы.
Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 1000-4000 МЕ или 25-100 микрограмм витамина D. Однако для точного определения необходимой дозы лучше всего сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.
Цинк - сокращает продолжительность болезни и укрепляет иммунитет
Хотя цинк часто остается в тени витаминов C и D, он является одним из важнейших микроэлементов для поддержания здоровья иммунной системы. Особенно весной, когда организм ослаблен после зимы, значение цинка становится еще более важным. Во время зимы запасы цинка в организме истощаются, тогда как не всегда в ежедневном рационе употребляется достаточное количество содержащих цинк продуктов, например орехов, семян, бобовых и морепродуктов.
Цинк необходим для нормального функционирования ферментов, особенно он важен для ферментов, участвующих в развитии и активации иммунных клеток. Если в организме не хватает цинка, реакция иммунной системы замедляется и становится менее эффективной. Более того, цинк может подавлять размножение вирусов, тем самым помогая снизить как риск заражения, так и продолжительность болезни.
Рекомендуемая суточная доза цинка для взрослых составляет 15-25 мг, для детей - 3-15 мг.