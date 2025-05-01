Обманчивая весна: фармацевт советует, как не заболеть в межсезонье

"Хотя, глядя на календарь, хочется убрать зимнюю одежду в шкаф до следующей осени и одеться в соответствии с весеннем сезоном, все же следует помнить, что это время года - обманное. Теплые дни чередуются с гораздо более холодными и ветреными, а земля еще недостаточно прогрелась. В такое время, когда организм устал после долгой зимы, легко простудиться или подхватить какой-либо вирус - особенно в этом году, когда вирусы необычайно стойкие и все еще активны", - подчеркивает фармацевт Лайла Залите.