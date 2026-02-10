Сегодня на Олимпиаде стартуют мужские соревнования по фигурному катанию - среди судей представительница Латвии
Агита Абеле — единственный в Латвии судья высшей категории Международного союза конькобежцев, которая квалифицировалась для судейства на Олимпийских играх в индивидуальном и парном катании.
Профессор Рижского университета имени Страдиня, Латвийской академии спортивной педагогики, руководитель специализации по фигурному катанию Агита Абеле выбрана судьей на зимних Олимпийских играх, которые проходят с 6 по 22 февраля в Милане–Кортина-д’Ампеццо.

Агита Абеле — единственный в Латвии судья высшей категории Международного союза конькобежцев (International Skating Union, ISU), которая квалифицировалась для судейства на Олимпийских играх в индивидуальном и парном катании. На олимпийской арене в Милане с 10 по 15 февраля она будет судить мужские соревнования в одиночном катании. Сертификат судьи высшей категории ISU Агита Абеле получила в 2013 году, и для неё это будут уже третьи Олимпийские игры в статусе судьи — после Пхёнчхана 2018 года и Пекина 2022 года.

Наряду с Олимпийскими играми в её профессиональном опыте — многократное судейство чемпионатов мира и Европы с 2000 года, а также комментирование турниров по фигурному катанию на шести Олимпийских играх для Латвийского телевидения (LTV). И в этом году зрители LTV вновь услышат голос компетентного, точного и понятного для аудитории эксперта по фигурному катанию. В январе Агита Абеле комментировала чемпионат Европы по фигурному катанию в Шеффилде, подтвердив неизменно высокий профессиональный уровень.

Путь к олимпийскому судейству сложен: необходимо, чтобы страну на олимпийском турнире представляли фигуристы, судья должен обладать квалификацией высшего уровня, соответствующим опытом и пройти международную жеребьёвку. То, что Латвию на Олимпийских играх будут представлять фигуристы Денис Васильев и Федор Кулиш, открыло возможность участия в Олимпийских играх и для латвийской судьи.

Агита Абеле имеет докторскую степень по педагогике, магистерскую степень по психологии и спортивной науке, ведёт активную научную деятельность и обладает многолетним опытом преподавания. Как подчёркивает сама профессор, академический опыт является важной опорой в работе судьи — он помогает точно ориентироваться в критериях, цифрах, фактах и теории. В судействе фигурного катания необходимы не только глубокие знания сотен технических элементов, но и превосходное понимание качества движений, композиции программы и музыкального чувства.

Фигурным катанием профессор начала заниматься уже в пятилетнем возрасте, впоследствии пять раз становясь чемпионкой Латвии. Спортивную карьеру пришлось завершить в 19 лет из-за травмы голеностопа, однако любовь к этому виду спорта сохранилась, и по сей день она активно помогает профессиональному росту молодых тренеров.

