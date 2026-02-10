Сегодня на Олимпиаде стартуют мужские соревнования по фигурному катанию - среди судей представительница Латвии

Агита Абеле — единственный в Латвии судья высшей категории Международного союза конькобежцев (International Skating Union, ISU), которая квалифицировалась для судейства на Олимпийских играх в индивидуальном и парном катании. На олимпийской арене в Милане с 10 по 15 февраля она будет судить мужские соревнования в одиночном катании. Сертификат судьи высшей категории ISU Агита Абеле получила в 2013 году, и для неё это будут уже третьи Олимпийские игры в статусе судьи — после Пхёнчхана 2018 года и Пекина 2022 года.