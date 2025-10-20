Денис Васильев и Стефан Ламбьель.
Латвийский фигурист Денис Васильев покидает школу легендарного Ламбьеля
Латвийский фигурист Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе фигурного катания в Шампери под руководством Стефана Ламбьеля, сообщили в социальных сетях школы.
26-летний Васильев провёл в школе в Шампери последние девять лет, но в свой 11-й сезон на взрослом уровне он не войдёт в эту тренировочную группу. На следующей неделе Васильева ожидает старт на Grand Prix в Китае.
Васильев тренировался под руководством швейцарца Ламбьеля, серебряного призёра Олимпийских игр 2006 года. В 2022 году Васильев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.
В этом сезоне Васильев планирует выступить на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, соревнованиях Grand Prix в Китае и Финляндии, а также на турнире Golden Spin в Хорватии. На чемпионате мира этого года он обеспечил Латвии две квоты на Олимпийские игры, и вторую из них, скорее всего, использует Федор Кулиш – латвийский фигурист родом из Украины.