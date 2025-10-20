Латвийский фигурист Денис Васильев покидает школу легендарного Ламбьеля

В этом сезоне Васильев планирует выступить на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, соревнованиях Grand Prix в Китае и Финляндии, а также на турнире Golden Spin в Хорватии. На чемпионате мира этого года он обеспечил Латвии две квоты на Олимпийские игры, и вторую из них, скорее всего, использует Федор Кулиш – латвийский фигурист родом из Украины.