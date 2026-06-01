Больничный лист открыт, но деньги не пришли: что проверить

Для получения пособия по болезни лист B должен быть закрыт. Это один из самых частых моментов, из-за которого человек ждет выплату, но ее нет. VSAA прямо указывает: чтобы получить пособие, больничный лист B должен быть закрыт и в VSAA должно быть подано заявление. Если человек болеет долго, он может попросить лечащего врача закрывать текущий больничный лист примерно раз в две недели, чтобы за этот период можно было запросить пособие. Если болезнь продолжается, врач открывает новый лист как продолжение предыдущего.