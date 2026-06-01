Больничный лист открыт, но деньги не пришли: что проверить
Многие считают, что после открытия больничного деньги поступят автоматически. На практике в Латвии это работает не всегда: многое зависит от типа больничного листа, его статуса и действий самого работника.
Сначала нужно понять, какой именно больничный открыт
В первые дни болезни врач обычно открывает лист нетрудоспособности A. В общем случае за первые 9 дней болезни деньги выплачивает работодатель: за второй и третий день — не менее 75% средней зарплаты, с четвертого по девятый день — не менее 80%. Если человек продолжает болеть, с 10-го дня открывается больничный лист B, и уже за этот период пособие назначает и выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Поэтому первый вопрос: речь идет о больничном A или B? Если открыт лист A, ждать перевода от VSAA не нужно — этот период оплачивает работодатель. Если открыт лист B, деньги не придут автоматически только потому, что врач внес данные в систему.
Проверьте, закрыт ли больничный лист B
Для получения пособия по болезни лист B должен быть закрыт. Это один из самых частых моментов, из-за которого человек ждет выплату, но ее нет. VSAA прямо указывает: чтобы получить пособие, больничный лист B должен быть закрыт и в VSAA должно быть подано заявление. Если человек болеет долго, он может попросить лечащего врача закрывать текущий больничный лист примерно раз в две недели, чтобы за этот период можно было запросить пособие. Если болезнь продолжается, врач открывает новый лист как продолжение предыдущего.
Иными словами, пока лист B открыт и не закрыт, VSAA не сможет выплатить пособие за этот период.
Проверьте, подано ли заявление в VSAA
Еще одна распространенная ошибка — считать, что после закрытия больничного листа B заявление подавать не нужно. На самом деле для получения пособия нужно подать заявление в VSAA — через электронную услугу или в бумажном виде. На портале Latvija.gov.lv также указано, что для запроса услуги нужно заполнить заявление на назначение пособия по болезни.
Заявление можно подать электронно через портал Latvija.lv, выбрав соответствующую услугу VSAA. В заявлении важно указать конкретный больничный лист и счет, на который должно быть перечислено пособие.
Проверьте, видит ли система ваш больничный
Информацию о своих больничных листах можно посмотреть в электронных сервисах. В услуге «Saņemtās darbnespējas lapas» человек может проверить все свои больничные листы — подготовленные, открытые, аннулированные и закрытые, зарегистрированные в единой электронной системе здравоохранения.
Это важно, потому что иногда человек уверен, что лист уже закрыт, но в системе он все еще числится открытым. В таком случае нужно связаться с врачом или медучреждением и уточнить статус больничного.
Проверьте, есть ли право на пособие
VSAA назначает пособие по болезни не всем автоматически. Право на него есть у людей, за которых были или должны были быть сделаны обязательные взносы социального страхования на случай болезни: не менее 3 месяцев в последние 6 месяцев перед месяцем, когда наступила нетрудоспособность, или не менее 6 месяцев в последние 24 месяца.
Исключения предусмотрены для случаев, связанных с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием: тогда квалификационный период не применяется.
Если человек недавно начал работать, вернулся в Латвию после долгого перерыва, работал нерегулярно или был самозанятым с неполными взносами, это может повлиять на право получить пособие или на его размер.
Проверьте, правильно ли указан счет
Пособие перечисляется на счет получателя в кредитном учреждении Латвийской Республики или в системе почтовых расчетов. Если пособие назначается по международным правилам и человек живет в другой стране Европейского союза, Европейской экономической зоны или договорной стране, оно может быть перечислено и на счет соответствующего иностранного банка.
Если в заявлении указан неправильный, закрытый или недоступный счет, выплата может задержаться. Поэтому стоит проверить реквизиты в поданном заявлении VSAA.
Проверьте сумму: она может быть меньше ожидаемой
Пособие по болезни составляет 80% от средней зарплаты страховых взносов человека. При этом из рассчитанной суммы удерживается подоходный налог с населения. VSAA также применяет необлагаемый минимум и налоговые льготы, если у человека есть на них право.
Поэтому сумма, которая приходит на счет, не всегда совпадает с тем, что человек примерно посчитал сам. Кроме того, лист B оплачивается за календарные дни, указанные в больничном листе, включая выходные и праздничные дни.
Проверьте, не закончились ли трудовые отношения
Если во время болезни прекращаются трудовые отношения или человек теряет статус самозанятого, пособие по болезни выплачивается еще за 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений или утраты статуса самозанятого. За дальнейший период пособие, как правило, уже не назначается. Это ограничение не применяется к случаям несчастного случая на работе и профессионального заболевания.
Такой нюанс важен для людей, у которых срочный договор закончился во время болезни или трудовые отношения были прекращены до закрытия больничного.
Что делать, если все проверено, но денег нет
Если больничный лист B закрыт, заявление в VSAA подано, счет указан верно, а денег все равно нет, нужно проверить статус заявления в электронных услугах VSAA или связаться с агентством напрямую. Если проблема касается листа A, обращаться нужно к работодателю, поскольку именно он оплачивает первые дни болезни. Если в системе неправильно отображается статус больничного, нужно связываться с врачом или медучреждением.