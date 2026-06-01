"Ни один ребенок не рождается плохим": новый министр требует ответственных за буллинг в каждом самоуправлении
Новый министр образования Илзе Индриксоне заявляет: в каждом самоуправлении должен появиться человек, который лично отвечает за случаи буллинга. Простая смена школы больше не считается решением — детям нужна реальная защита, а не "перевод проблемы".
В каждом самоуправлении должен быть конкретный человек, который следил бы за тем, как в учебных заведениях решаются случаи буллинга, заявила в интервью Латвийскому радио в Международный день защиты прав детей новый министр образования и науки Илзе Индриксоне.
Она отметила, что на практике часто бывают случаи, когда дети, которые травят других или сами являются обидчиками, просто меняют школу, но это не решает проблему, а лишь переносит ее в другое учреждение.
Министр признала, что в настоящее время основные инструменты для решения проблем буллинга находятся в руках руководителей учебных заведений и муниципальных управлений образования, однако они этого не осознают и боятся брать на себя ответственность. Центр защиты детей всегда готов участвовать в разрешении таких кризисных ситуаций, но ключевой вопрос в том, кто в конкретном самоуправлении отвечает за упомянутые вопросы, считает Индриксоне.
"Нехорошо накладывать ответственность только на педагога и директора школы, как это чаще всего происходит сейчас, поэтому я думаю, что каждое самоуправление должно разработать [порядок], чтобы конкретный человек следил за этой историей. По моему мнению, для каждого ребенка должен быть такой специальный человек, который заботится о его безопасности или оказании помощи, потому что если ребенок проявляет насилие по отношению к другим детям, нельзя просто винить его в этом, ведь ни один ребенок не рождается плохим", - выразила мнение министр.
На вопрос, готова ли она в месяцы своих полномочий заняться решением упомянутых вопросов, Индриксоне ответила утвердительно, добавив, что планируется интенсивное сотрудничество с самоуправлениями, а время летних школьных каникул вовсе не означает, что любые процессы остановились. "Я думаю, что это самое подходящее время для подготовки к следующему учебному году", - отметила политик.
Как сообщалось, Индриксоне вступила в должность вместе с утверждением правительства Андриса Кулбергса в четверг на прошлой неделе. В качестве главных приоритетов на посту новый министр выделила вопросы безопасности на всех уровнях образования и сокращение бюрократии. Ранее Индриксоне подчеркивала, что у учебных заведений должно быть четкое понимание действий в различных кризисных ситуациях, причем необходимы не только теоретические знания, но и практические отработки мер безопасности. По словам Индриксоне, это помогло бы укрепить как доверие, так и чувство безопасности.