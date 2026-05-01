Жителям Латвии напомнили о простом правиле, которое может спасти ваши деньги
В Латвии растет число случаев финансового мошенничества, и все чаще злоумышленники делают ставку не на взлом систем, а на психологическое давление. Срочные просьбы, поддельные инвестиционные предложения, романтические схемы и даже имитация голоса становятся частью все более убедительных сценариев, из-за которых люди теряют деньги.
По данным Государственной полиции, в 2025 году в Латвии зарегистрировано более 8700 случаев мошенничества, более 3000 человек потеряли деньги, а общий ущерб превысил 23 миллиона евро. Это означает, что с мошенничеством сталкиваются люди по всей стране, и эта проблема давно вышла за рамки отдельных случаев.
Современные схемы всё чаще строятся на психологическом давлении. Мошенники создают ощущение срочности, играют на страхе, используют авторитет или обещают быструю прибыль. В таких ситуациях люди нередко принимают решения поспешно, не проверяя информацию.
Растёт и число случаев романтического мошенничества, когда злоумышленники выстраивают отношения, чтобы завоевать доверие, а затем просят деньги. В таких ситуациях ключевую роль играют эмоции и желание помочь, и человек часто сам не замечает, как оказывается втянутым в манипуляцию.
Важно понимать, что жертвами становятся не невнимательные или неподготовленные люди. Мошенники действуют целенаправленно и используют естественные человеческие реакции. Поэтому в группе риска может оказаться каждый.
Развитие технологий только усиливает эту проблему. Искусственный интеллект позволяет создавать всё более правдоподобные сообщения, письма и даже имитировать голос человека. Знакомый голос или убедительное сообщение больше не являются гарантией безопасности.
При этом главный вывод остаётся простым. Чтобы защитить себя, не нужно быть экспертом в технологиях. Часто достаточно сделать паузу и проверить информацию перед тем, как действовать - это и есть главное правило.
Именно поэтому особую роль играет просвещение общества, особенно в регионах, где доступ к практической и понятной информации о финансовой безопасности может быть ограничен. Живое общение, реальные примеры и возможность задать вопросы оказываются гораздо эффективнее, чем общие предупреждения.
"Мошенники становятся всё более убедительными, и иногда достаточно одного необдуманного шага, чтобы потерять деньги. Наша задача - помочь людям распознавать такие ситуации и не действовать в спешке", отмечает Томс Ванданс, руководитель IPF Digital Latvia.
В рамках социальной кампании "НЕВИДИМЫЕ", которую в Латвии реализует IPF Digital Latvia, в апреле прошли образовательные мероприятия в нескольких городах - Добеле, Резекне, Кулдиге и Гулбене. Особое внимание было уделено регионам и вовлечению местных жителей.
Во время встреч участники узнавали о самых распространённых схемах мошенничества, включая телефонные звонки, мошеннические SMS, электронные письма и инвестиционные предложения. Также обсуждали, как действовать в рискованных ситуациях. Эти встречи стали местом для дискуссии. Люди делились своим опытом и задавали вопросы о ситуациях, с которыми уже сталкивались.
Помимо самих встреч участники получили практические материалы с информацией о распространённых схемах мошенничества и рекомендациями, как себя защитить. Библиотеки также получили компьютеры с материалами о мошенничестве, чтобы эта информация оставалась доступной жителям и после мероприятий.