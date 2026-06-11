Рижская дума ограничила права и возможности посетителей - чего боятся депутаты?

Как уже сообщал Otkrito.lv, после конфликта между депутатами на заседании Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции началась дискуссия о необходимости запретить депутатам самостоятельно снимать происходящее на заседаниях. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) предложил запретить самостоятельную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом повысить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. «Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления», — пояснил вице-мэр.