Рижская дума ограничила права и возможности посетителей - чего боятся депутаты?
Рижская дума запретила обычным жителям снимать заседания думы и комитетов на собственные телефоны и камеры. Оппозиция уже обвинила коалицию в страхе перед обществом.
Частным лицам в дальнейшем будет запрещено вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Это предусматривает новый регламент работы самоуправления, принятый Рижской думой.
В регламенте указано, что аудиовизуальная запись заседаний и их прямая трансляция осуществляются и публикуются с использованием предназначенных для этого технических средств самоуправления.
При этом право вести съемку сохраняется за депутатами думы, представителями средств массовой информации и сотрудниками Управления коммуникации Центральной администрации.
Против запрета выступили депутаты оппозиции, заявившие, что коалиция боится народа. Недовольство оппозиции вызвали и другие изменения в регламенте работы самоуправления.
Как уже сообщал Otkrito.lv, после конфликта между депутатами на заседании Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции началась дискуссия о необходимости запретить депутатам самостоятельно снимать происходящее на заседаниях. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) предложил запретить самостоятельную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом повысить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. «Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления», — пояснил вице-мэр.
По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу и контента для своих социальных сетей. Это мешает качественной работе заседаний и целенаправленно унижает других присутствующих, считает Ратниекс.
Несмотря на первоначальную идею запретить съемку самим депутатам, принятые поправки в регламент такого запрета не предусматривают.