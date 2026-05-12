Только без рук! Комиссия по этике займется потасовкой в Рижской думе
Во вторник конфликт в комитете по имуществу Рижской думы перерос в физическую потасовку, после чего комиссия по депутатской этике готовится дать оценку произошедшему.
Комиссия по депутатской этике Рижской думы, вероятно, даст оценку конфликту депутатов в комитете по имуществу. Как сообщила агентству LETA советник председателя Рижской думы Виестура Клейнбергса ("Прогрессивные") Летиция Лива Лукьянска, комиссия рассмотрит этот инцидент независимо от того, будет ли подано заявление.
Через свою советницу мэр Риги Клейнбергс, комментируя произошедшее, заявил агентству LETA, что ситуация ненормальная. "Взрослый человек ведет себя так агрессивно и не контролирует себя не только на встрече выпускников, но теперь уже и на заседаниях комитетов. Господину [Рудольфу] Бреманису пора бы впервые сделать что-то действительно достойное - сложить депутатский мандат и обратиться за помощью к специалистам", - сказал Клейнбергс.
Как сообщалось, на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку. На заседании комитета депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс, 21, обществу развития Чиекуркалнса.
Депутат Бреманис ("Суверенная власть"/"Млалолатыши") начал расспрашивать представителей организации о проделанной работе и планах в отношении водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата возникла напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал полученные ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации.
В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде (Национальное объединение), который набросился на Бреманиса. В конфликт была втянута и Юлия Степаненко ("Суверенная власть"/"Млалолатыши/"). Спунде ударил по ее телефону, а ее муж, депутат той же партии Вячеслав Степаненко, пытался защитить жену.
Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция.