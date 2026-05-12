Только без рук! Комиссия по этике займется потасовкой в Рижской думе

Через свою советницу мэр Риги Клейнбергс, комментируя произошедшее, заявил агентству LETA, что ситуация ненормальная. "Взрослый человек ведет себя так агрессивно и не контролирует себя не только на встрече выпускников, но теперь уже и на заседаниях комитетов. Господину [Рудольфу] Бреманису пора бы впервые сделать что-то действительно достойное - сложить депутатский мандат и обратиться за помощью к специалистам", - сказал Клейнбергс.