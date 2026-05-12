ВИДЕО: на заседании комитета Рижской думы подрались депутаты
На заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов сегодня перерос в физический конфликт, который попал на камеры.
На заседании комитета депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс, 21, Обществу развития Чиекуркалнса. Депутат думы Рудольф Бреманис ("Суверенная власть"/"Младолатыши") начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни.
Уже с первых вопросов депутата создалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде (Национальное объединение), который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, назвав его «негодяем» и «унижающим женщин». Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками.
Спунде также опрокинул телефон, установленный для съемки депутатом Юлией Степаненко, которая сидела рядом. После этого член фракции Бреманиса Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола заседаний, резко вскочил на ноги и бросился на Спунде, который от него отступил. Как позже рассказала Юлия Степаненко агентству LETA, ее муж пытался защитить ее от агрессивного поведения. Вячеслав Степаненко же, напротив, позже заявил LETA, что он не проявлял агрессии.
Физический конфликт ограничился толкотней, и до рукоприкладства депутаты не дошли, хотя Спунде уже снял очки и направился в сторону Бреманиса.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов общества, были неприемлемы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция.
Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, "взыграла латгальская кровь".
Как рассказала агентству LETA Юлия Степаненко, оказавшаяся в эпицентре событий, Спунде также заблокировала ей телефон по беспроводной связи. Она считает, что подверглась насилию, и планирует подать заявление в Государственную полицию. «Это было неприятно. Я столкнулась с агрессией и насилием», — сказала Степаненко, признав, что до сих пор чувствует себя некомфортно после заседания комитета.
Это не единственный случай, когда депутат Бреманис был вовлечен в конфликты. В этом году, 6 марта, на встрече выпускников Рижской гуманитарной средней школы имени Центра и Рижской средней школы № 50 была снята драка, в которой участвовал Бреманис.