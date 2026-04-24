"Сейчас мы в шоке и на паузе": Микс Галвановскис показал, как после пожара выглядит бар The Sinners

Пожар в The Sinners
Разрушительный пожар в Старой Риге - на площади 300 квадратных метров выгорели ночной клуб и бар The Sinners.
После разрушительного пожара, произошедшего сегодня утром в Старой Риге, в результате которого на площади 300 квадратных метров выгорели ночной клуб и бар The Sinners, музыкант и владелец заведения Микс Галвановскис не скрывает отчаяния и признает, что деятельность бизнеса в данный момент приостановлена.
В своем аккаунте в Instagram Микс Галвановскис опубликовал мрачные кадры из помещений, пострадавших от пожара: видны черные, обгоревшие потолки, выгоревшие стены, поврежденное оборудование и залитые водой полы.
«Спасибо за слова поддержки. Сейчас мы в шоке и на паузе. Я буду информировать о дальнейшем, но на данный момент других комментариев нет. Шесть лет — коту под хвост», — делится своими эмоциями владелец бара.
В следующей публикации он отметил самый важный момент в этой ситуации: «Как бы там ни было, главное — никто не пострадал, происшествие случилось после рабочего времени». Галвановскис добавил, что пожар возник по неустановленным причинам, а деятельность заведения сейчас полностью остановлена, при этом будущее бара остается неопределенным.
Портал Otkrito.lv ранее сообщал, что в Государственной пожарно-спасательной службе вызов на улицу Грециниеку, 11А был получен в 6:18. Пожар возник в общественных помещениях на первом этаже шестиэтажного жилого дома.
Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека, спасатели эвакуировали еще четверых. В 7:21 распространение огня удалось ограничить, однако общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.
На месте происшествия пожарные продолжают работу, поэтому движение транспорта и пешеходов в районе остается ограниченным.