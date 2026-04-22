Драма в Старой Риге: девушка после падения с четвертого этажа выжила, но получила тяжелые травмы
В Старой Риге молодая женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже. При падении на брусчатку она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Хотя полиция еще выясняет обстоятельства произошедшего, на данный момент ничто не указывает на то, что в случившемся мог быть замешан кто-то еще.
Спокойную повседневную жизнь на улице Театра нарушило большое количество машин экстренных служб, которые собрались у перекрестка с улицей Вальню. Одна из очевидиц рассказала, что увидела на месте происшествия скорую помощь и реанимационную бригаду, сообщает "Degpunktā".
На брусчатке был рассыпан песок. Люди, работающие поблизости, говорят, что на этом месте была лужа крови, и песок, вероятно, использовали, чтобы скрыть тяжелую картину.
По словам одного из местных работников, он слышал, что из окна выпрыгнула молодая девушка. Другой мужчина, который находился совсем рядом в момент происшествия, рассказал, что это была молодая женщина примерно 22-23 лет. По его словам, он раньше часто видел ее в этом районе, иногда в неясном состоянии, и знал, что она жила в этом доме.
Не исключено, что падение произошло случайно, однако также рассматривается версия, что женщина могла выпрыгнуть из окна сознательно.
В полиции сообщили, что сейчас продолжается проверка всех обстоятельств произошедшего. Первоначальная информация не свидетельствует о совершении преступления. Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.