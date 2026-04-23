Иллюстративное фото.
В Латвии
23 апреля 2026 г., 10:46
Пожар у Рижского вокзала: из жилого дома эвакуированы восемь человек
В четверг утром в жилом доме у Рижского центрального вокзала произошел пожар. Шесть человек выбрались сами, двоих спасли пожарные
Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что в 7.30 поступил вызов на улицу Элизабетес в Риге, где, по предварительной информации, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. К моменту прибытия пожарных шесть человек самостоятельно эвакуировались из здания, еще двоих эвакуировали пожарные.
В настоящее время на месте происшествия работает спасатели с четырьмя автоцистернами и двумя автолестницами. На место происшествия также прибыли Госполиция и Служба неотложной медицинской помощи.
Из-за работ по тушению пожара затруднено движение на участке улицы Элизабетес между улицами Сатеклес и Кляву.