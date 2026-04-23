Пожар у Рижского вокзала: из жилого дома эвакуированы восемь человек
Пожар у Рижского вокзала: из жилого дома эвакуированы восемь человек

В четверг утром в жилом доме у Рижского центрального вокзала произошел пожар. Шесть человек выбрались сами, двоих спасли пожарные

Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что в 7.30 поступил вызов на улицу Элизабетес в Риге, где, по предварительной информации, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. К моменту прибытия пожарных шесть человек самостоятельно эвакуировались из здания, еще двоих эвакуировали пожарные.

В настоящее время на месте происшествия работает спасатели с четырьмя автоцистернами и двумя автолестницами. На место происшествия также прибыли Госполиция и Служба неотложной медицинской помощи.

Из-за работ по тушению пожара затруднено движение на участке улицы Элизабетес между улицами Сатеклес и Кляву.

