Пожар у Рижского вокзала: из жилого дома эвакуированы восемь человек

Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что в 7.30 поступил вызов на улицу Элизабетес в Риге, где, по предварительной информации, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. К моменту прибытия пожарных шесть человек самостоятельно эвакуировались из здания, еще двоих эвакуировали пожарные.