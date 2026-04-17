Не растерялись ни на секунду: сотрудники рижского автосервиса сами сдержали пожар, эвакуировались 100 человек
В пятницу утром в Латгальском предместье Риги наблюдалась активная работа оперативных служб. Над одним из автосервисов на улице Краста поднимались черные клубы дыма — в помещениях начался пожар. Из здания своими силами эвакуировались 100 человек, и, к счастью, никто не пострадал.
К помещениям автосервиса на улице Краста прибыли несколько пожарных машин, а вокруг здания группами собрались люди. Внутри сервиса началось возгорание, которое спасателям удалось локализовать примерно через час работы, сообщает "Degpunktā".
Пожарные сообщили, что горели вентиляционная установка и покрасочная камера на площади 15 квадратных метров. Еще до прибытия Государственной пожарно-спасательной службы все люди уже покинули здание. Пожарные отдельно отметили действия сотрудников предприятия, которые успели использовать несколько огнетушителей и тем самым ограничили распространение огня.
В дилерском сервисе Moller пояснили, что ущерб причинен только рабочему инвентарю и самому зданию. Поводов для беспокойства у клиентов нет — с их имуществом все в порядке. Сейчас предстоит выяснить причину пожара.
С учетом того, что речь идет об автосервисе и существовал риск возгорания автомобилей, пожарные добавили, что сотрудники успели эвакуировать часть машин за пределы здания.
Уже к полудню и дилерский центр, и автосервис возобновили работу. В результате происшествия никто не пострадал.