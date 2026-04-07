Глава Международного энергетического агентства: мир ждет "черный апрель" - такого еще не было
Мир в настоящий мормент сталкивается с мощным тройным шоком — нефтяным, газовым и продовольственным, предупреждает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью Le Figaro предупреждает: масштаб происходящего беспрецедентен. Ключевая проблема — блокировка Ормузского пролива. Без его открытия восстановление поставок займет время: страны Персидского залива утратили значительную часть добычи и не смогут быстро вернуть прежние позиции.
"Эта война перекрыла одну из главных артерий мировой экономики. Речь не только о нефти и газе, но и об удобрениях, нефтехимии, гелии и многом другом. Мир никогда не сталкивался с таким масштабом перебоев в энергоснабжении. Если сравнивать с предыдущими кризисами – 1973, 1979 и 2022 годов, – нынешний удар сильнее всех их вместе взятых. Это настоящий энергетический шок – сразу по трем направлениям: нефть, газ и продовольствие. И это серьезный удар по всей мировой экономике", – подчеркнул Бироль.
Удар затронет всех, но сильнее всего — развивающиеся страны: рост цен и инфляции может обрушить их экономику и резко увеличить долги.
"Конечно, тяжело придется Европе, Японии, Австралии. Но сильнее всего ударит по развивающимся странам – из-за роста цен на нефть, газ и продукты, а также ускорения инфляции. Их экономический рост сильно просядет. И я опасаюсь, что у многих резко вырастет внешний долг. Именно поэтому я сейчас настроен пессимистично. И проблема здесь не в самой энергетике, а в геополитике", – объяснил Бироль.
Несмотря на рекордное высвобождение стратегических запасов нефти — уже 400 млн баррелей — это лишь временная мера. Газовый кризис может оказаться еще болезненнее, особенно для Европы, где от него зависит стоимость электроэнергии.
"Но проблема не только в нефти – для многих стран куда острее стоит вопрос газа. В Европе, например, цена электроэнергии напрямую зависит от цены на газ", – отметил эксперт.
Ситуация стремительно ухудшается: добыча нефти в регионе упала до чуть более половины от довоенного уровня, экспорт газа почти остановился.
"Сейчас страны региона добывают чуть больше половины от довоенного уровня. По газу – экспорт фактически остановился. Март уже был тяжелым, но апрель будет еще хуже. Если пролив останется закрытым весь апрель, потери нефти и нефтепродуктов будут вдвое выше, чем в марте. Мы входим в "черный апрель". Обычно в северном полушарии апрель – это начало весны, но сейчас он больше похож на начало зимы", – констатировал Бироль.
Разрушения масштабные: десятки объектов повреждены, восстановление займет годы. В отдельных странах, таких как Ирак, ситуация близка к экономическому коллапсу.
"Восстановление займет много времени. Где-то, как в Саудовской Аравии, это будет быстрее – там есть ресурсы и технологии. Но в других странах, например в Ираке, ситуация гораздо тяжелее. Там около 15 миллионов человек зависят от доходов от нефти и газа – зарплаты, пенсии. Страна уже потеряла две трети нефтяных доходов и приближается к экономическому параличу", – сказал эксперт.
Кризис изменит глобальную энергетику: ускорится переход к возобновляемым источникам и атомной энергии, а электромобили начнут быстрее вытеснять традиционные авто.
"Кризис не решится быстро, но энергетическая карта мира сильно изменится. Быстрее всего вырастут возобновляемые источники – солнечная и ветровая энергия, их можно быстро развернуть. Уже через несколько месяцев можно увидеть эффект… Также, вероятно, начнется новая волна интереса к атомной энергетике, включая малые модульные реакторы. И, как в 70-х, автопром снова изменится – электромобили начнут вытеснять бензиновые машины, особенно в Азии", – сделал прогноз Бироль.