Минэкономики признало, что энергетический кризис может ударить по платежеспособности населения
"В феврале 2026 года оборот розничной торговли в годовом выражении продолжил быстро расти, сохраняя стабильную тенденцию роста в последние месяцы. Как и ранее, основной вклад в увеличение обеспечила торговля непродовольственными товарами", - комментирует последние данные аналитическая служба Министерства экономики.
За год общий оборот предприятий розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 4,3 % по некорректированным данным (также на 4,3 % по календарно скорректированным данным).
"Показатели роста частично обусловлены сравнительно низкой базой, поскольку в феврале 2025 года оборот розничной торговли сократился, причем снижение затронуло как непродовольственный, так и продовольственный сегменты", - указывает Минфин.
В то же время в месячном выражении наблюдалось снижение объемов розничной торговли. В феврале по сравнению с январем оборот уменьшился на 1,1 % (сезонно скорректированные данные), что было обусловлено спадом в группах непродовольственных товаров и топлива. Это, вероятно, отражает частичную коррекцию после резкого роста в январе, когда в этих сегментах наблюдалась особенно высокая активность и спрос временно превышал обычный уровень. В продовольственном сегменте, напротив, был зафиксирован небольшой рост, что свидетельствует о стабилизации повседневного потребления.
Но все хорошие новости затмил прилет черного лебедя.
"В ближайшие месяцы развитие розничной торговли может быть затронуто растущей неопределенностью, связанной с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Колебания цен на энергоресурсы и связанный с этим рост издержек могут негативно повлиять на покупательную способность домохозяйств и, соответственно, на динамику оборота розничной торговли", - отмечает министерство.
