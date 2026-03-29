Минэкономики признало, что энергетический кризис может ударить по платежеспособности населения

В то же время в месячном выражении наблюдалось снижение объемов розничной торговли. В феврале по сравнению с январем оборот уменьшился на 1,1 % (сезонно скорректированные данные), что было обусловлено спадом в группах непродовольственных товаров и топлива. Это, вероятно, отражает частичную коррекцию после резкого роста в январе, когда в этих сегментах наблюдалась особенно высокая активность и спрос временно превышал обычный уровень. В продовольственном сегменте, напротив, был зафиксирован небольшой рост, что свидетельствует о стабилизации повседневного потребления.