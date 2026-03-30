Латвийские компании привозят работников из третьих стран, но контроль трещит по швам

По приглашению строительной компании PWT Group разрешения на работу в прошлом году получили 164 иностранца. В списке есть и компании, основанные иностранцами. Например, узбекская строительная фирма Alif L M. По ее приглашению в прошлом году разрешения на работу получили 82 иностранных рабочих. Компания была основана в 2024 году, и официально в ней работают семь человек. Она зарегистрирована в доме на улице Менесс в Риге, но представителя компании по указанному адресу найти не удалось.