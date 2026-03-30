Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс..
В Латвии
Сегодня 09:12
Латвия готовится к возможному усилению потока нелегальных мигрантов
С наступлением более теплой погоды риски нелегальной миграции могут увеличиться, заявил агентству начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.
По его словам, на потоки нелегальной миграции повлиял Рамадан, и после его завершения в середине марта они вновь могут возрасти.
На глобальные миграционные потоки влияет также война на Ближнем Востоке - авиарейсы из этого региона полностью отменены или ограничены, поэтому добраться до границы Латвии без перелетов мигрантам очень сложно, отметил начальник ГПО.
Как сообщалось, до 26 марта на латвийско-белорусской границе было предотвращено 195 попыток ее незаконного пересечения. Правительство продлило до 30 июня этого года режим усиленной охраны границы в граничащих с Беларусью регионах.
В прошлом году пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, а в 2024 году - 5388.