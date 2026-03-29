После Пасхи в центре Риги пройдет протест против иммиграционной политики
После Пасхи, 9 апреля, в центре Риги пройдет акция протеста против иммиграционной политики. Организаторы намерены собраться у офиса «Нового Единства», чтобы потребовать более жесткого подхода к вопросам иммиграции, видов на жительство и выдворения мигрантов.
Протестную акцию заявило общество Austošā saule. Она запланирована с 17:00 до 18:00 на Бастейкалнсе, напротив здания на бульваре Мейеровица, 12, где расположен офис партии «Новое Единство».
Организаторы собрания указывают, что его цель — выяснить дальнейшее видение партии премьер-министра Эвики Силини по поводу «прекращения иммиграции, прекращения выдачи срочных и постоянных видов на жительство, а также выдворения иммигрантов».
Планируется, что в мероприятии примут участие 50 человек.
Заявка на проведение акции подана в установленном законом порядке.
Хотя акцию протеста заявило общество Austošā saule, в социальных сетях распространяется информация, что мероприятие организует партия Austošā saule Latvijai. Это национал-консервативная партия, основанная 23 августа 2025 года.
Председателем партии является бывший генеральный секретарь Национального объединения Райвис Зелтитс.