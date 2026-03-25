В Латвии ожидают резкого роста стоимости продуктов питания и наплыва мигрантов
Председатель правления «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш предупреждает, что необходимо срочно принимать важные решения на уровне Европейского союза, в противном случае ожидается резкий рост цен на продукты питания и, потенциально, миграционный кризис.
«В Латвии примерные затраты на посев в этом году колеблются от 1000 до 1200 евро за гектар. Решение правительства о снижении акциза на дизельное топливо уменьшит их примерно на 5 евро на гектар. Это незначительный объем, который скорее следует рассматривать как позитивный жест, а не как решение, существенно устраняющее стремительный рост расходов. Правительству следовало бы временно отменить также плату в размере 8 центов, включенную в цену каждого литра дизельного топлива за хранение топливных резервов, а также с 1 апреля отменить требование о добавлении биотоплива, в противном случае цена дизельного топлива может увеличиться как минимум на 3,3 цента за литр. Несмотря на это, я очень обеспокоен медленной реакцией Европейского союза на ситуацию со стремительным ростом цен на минеральные удобрения — кажется, что политики в данный момент не понимают серьезности ситуации», — отмечает Юрис Лаздиньш.
Впервые за последние 20 лет уже до начала посевной видно, что производственные расходы превышают потенциальные доходы даже при оптимистичном сценарии с высокой урожайностью и очень хорошим качеством. При таких расчетах сельхозпроизводители по всему Европейскому союзу планируют часть полей оставить необработанными. Прогнозируется, что и в Латвии в этом году может утроиться количество гектаров, оставленных под пар. Если ситуация не улучшится к августу, самые мрачные прогнозы показывают, что по всей Европе, включая Латвию, сельхозпроизводители могут принять решение о массовом оставлении полей под пар, поскольку даже при наиболее благоприятном сценарии каждый обработанный гектар будет приносить убытки.
Как полагают латвийские фермеры, в настоящее время существует огромный риск того, что при таких ценах на сырье, в случае если сельхозпроизводители будут принимать решение оставлять поля под пар, в 2027 году ожидается глобальный дефицит продовольствия, который приведет к значительному росту цен на продукты питания и с высокой вероятностью — к их нехватке в самых бедных регионах мира. Это неизбежно вызовет массовые волны миграции в более богатые страны — в том числе в Европейский союз.