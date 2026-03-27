В Резекне в последний момент передумали выбирать нового мэра
Резекненская дума в пятницу все же не избрала нового мэра, хотя такой пункт повестки заседания изначально был в нее включен.
В начале заседания заместитель председателя думы, исполняющий обязанности председателя Янис Тутиньш ("Kopā Latvijai"/LPV) призвал исключить этот вопрос из повестки, чтобы не возникло "юридических казусов".
Руководитель Центральной администрации самоуправления Маргарита Войциша пояснила, что местные власти консультировались с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM), которое, как было указано, сообщило, что избрание нового мэра не требуется, поскольку прежний мэр города Александр Барташевич ("Kopā Latvijai"/LPV) отстранен, а не уволен, и к тому же он обжаловал свое отстранение в суде. Кроме того, в этом нет необходимости и потому, что исполнение обязанностей мэра передано Тутиньшу.
В самоуправлении, однако, все еще ждут официального разъяснения VARAM.
Как уже сообщалось, министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил от должности прежнего мэра города Барташевича, поскольку ему не было выдано специальное разрешение на доступ к государственной тайне.
В распоряжении министр пояснил, что отстранение не считается наказанием или окончательным решением о потере должности. Если в результате обжалования решение об отказе в допуске будет признано необоснованным, Барташевич, получив этот допуск, сможет возобновить исполнение своих обязанностей. Если же специальное разрешение выдано не будет, он будет обязан покинуть должность, поскольку больше не будет соответствовать установленным законом требованиям для дальнейшего исполнения обязанностей.
В распоряжение министра включено и объяснение мэра Резекне. В нем Барташевич высказывает мнение, что как председатель думы он не нарушал внешние нормативные акты. Барташевич также подтвердил, что обжалует решение Службы государственной безопасности об отказе в допуске у генерального прокурора, а при необходимости решение генерального прокурора обжалует в Административном окружном суде.
В своем объяснении Барташевич указывает, что, принимая решение об отстранении, министр должен доказать соразмерность такого шага.
Политик утверждает, что ни нормы Закона о самоуправлениях, ни другие законы не предусматривают, что председатель думы не может исполнять свои обязанности в случае, если он не получил специальное разрешение для работы с государственной тайной.