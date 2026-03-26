Летать из Риги этим летом станет проще: аэропорт анонсировал рост рейсов и новые направления

С начала марта SAS вновь выполняет три рейса между Ригой и Копенгагеном, возвращаясь в Рижский аэропорт после нескольких лет перерыва. Это заметно укрепляет сообщение не только с Европой, но и открывает возможность добраться с одной пересадкой до более дальних направлений в Северной Америке и других частях мира.