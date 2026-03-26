Летать из Риги этим летом станет проще: аэропорт анонсировал рост рейсов и новые направления
В предстоящем летнем сезоне пассажирам из Рижского аэропорта будет доступен более широкий выбор маршрутов, один новый перевозчик и больше рейсов по наиболее востребованным направлениям.
Прогнозируется, что в летнем сезоне, который начнется 29 марта, общее число пассажирских рейсов в Рижском аэропорту вырастет на 14% по сравнению с летом 2025 года, а количество предлагаемых мест — на 7%. Это улучшит сообщение как с деловыми и туристическими направлениями, так и с крупными авиаузлами Европы.
Рост обеспечат возвращение в Ригу авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS), а также расширение деятельности национального перевозчика airBaltic, LOT, Finnair, Turkish Airlines, лоукостера Norwegian и других авиакомпаний — за счет открытия новых маршрутов и увеличения частоты полетов по уже существующим направлениям.
С начала марта SAS вновь выполняет три рейса между Ригой и Копенгагеном, возвращаясь в Рижский аэропорт после нескольких лет перерыва. Это заметно укрепляет сообщение не только с Европой, но и открывает возможность добраться с одной пересадкой до более дальних направлений в Северной Америке и других частях мира.
В летнем сезоне airBaltic расширит карту полетов из Риги несколькими новыми маршрутами: в Оулу в Финляндии — пять раз в неделю с 29 марта, в Каунас в Литве — пять раз в неделю с 29 марта, в Анталью в Турции — два раза в неделю со 2 мая. Ранее рейсы в Анталью airBaltic выполняла только в формате чартеров.
Кроме того, airBaltic после перерыва возобновит маршруты Рига — Ереван с частотой три раза в неделю, Рига — Белград два раза в неделю и Рига — Абердин два раза в неделю. Более широкое сообщение airBaltic обеспечит и с Варшавой — полеты три раза в неделю начнутся 30 марта, а с 13 апреля два раза в неделю авиакомпания будет летать в Гетеборг.
В Гетеборг и Берген два раза в неделю этим летом можно будет отправиться и с норвежским лоукостером Norwegian, который за счет этих маршрутов расширяет свое присутствие в Рижском аэропорту.
При этом планы авиакомпаний по полетам на Ближний Восток сейчас зависят от войны, поэтому пока невозможно точно прогнозировать, когда и в каком объеме возобновятся и продолжатся рейсы по направлениям этого региона.
Летнее расписание полетов традиционно вступает в силу одновременно с переходом на летнее время, который в этом году произойдет в ночь с 28 на 29 марта. Пассажирам, чьи рейсы запланированы на 29 марта, советуют внимательно планировать время прибытия в аэропорт, поскольку в ночь на воскресенье часы нужно будет перевести на один час вперед.