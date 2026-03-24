У жителей Латвии появится прямой путь в одно из самых сказочных зимних мест Финляндии
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что с 11 декабря этого года расширит свое зимнее предложение, открыв новый прямой маршрут между Ригой и Куусамо (Лапландия, Финляндия). Рейсы будут выполняться один раз в неделю на протяжении всего зимнего сезона, обеспечивая удобный доступ к одному из самых популярных зимних направлений Финляндии.
Этот новый маршрут станет частью зимнего расписания airBaltic. Одновременно авиаперевозчик расширит и возможности для перелетов выходного дня из Куусамо: сезонная база зимой обеспечит несколько новых маршрутов для отдыха. Куусамо дополнит уже существующий зимний маршрут между Ригой и Киттиля, тем самым усилив присутствие авиакомпании в Лапландии и расширив возможности для пассажиров, планирующих зимний отдых.
Куусамо широко известно своими возможностями для зимнего активного отдыха. Среди главных достопримечательностей — горнолыжный курорт Рука, а также прогулки на снегоходах, сафари с хаски и возможность наблюдать северное сияние.
Как уже сообщалось, помимо маршрута Рига — Куусамо airBaltic также обеспечит рейсы выходного дня из Куусамо в несколько европейских городов, включая Берлин, Гамбург, Манчестер и Лондон, что еще больше усилит роль этого города как центра зимнего отдыха.