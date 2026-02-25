Одинаковый тариф - разные счета: почему в похожих квартирах разница в оплате за тепло достигает 200%
В этом году суровая зима вновь подняла вопрос тарифов на тепло, однако решающим фактором в счетах за отопление является не столько цена мегаватт-часа, сколько теплотехническое качество здания и его энергоэффективность — теплопроводность конструкций, герметичность и контроль вентиляции.
По словам члена правления строительной компании и девелопера SIA YIT LATVIJA Андрис Боже, инженерные решения определяют, какую часть купленной тепловой энергии дом реально сохраняет. Анализ последних коммунальных счетов показывает тревожную картину: в самые холодные месяцы разница в затратах между энергоэффективным новым проектом и неутепленным многоквартирным домом в отдельных случаях может превышать 200%.
Счета за отопление: сравнение по квартирам
Квартиры около 48 м²
- A+ новый проект (декабрь 2025): около 26 евро/мес.
- Старый неутепленный дом (декабрь 2025): около 79 евро/мес. — почти в 3 раза дороже на квадратный метр
Квартиры около 60 м²
- A+ новый проект (декабрь 2025): около 32 евро/мес.
- Серийный проект (декабрь 2025): более 90 евро/мес. — до 3 раз дороже на м²
Январь 2026: морозы повысили расходы и в A+ проектах
Квартиры около 48 м²
- A+ проект (январь): около 65 евро/мес.
- Неутепленный дом (январь): почти 140 евро/мес. — примерно в 2 раза дороже на м²
Квартиры около 60 м²
- A+ проект (январь): около 75 евро/мес.
- Серийный проект (январь): около 125 евро/мес.
Андрис Боже подчеркивает: тариф на тепло для всех одинаковый, но качество зданий — разное. Если за отопление квартиры 48 м² в одном доме платят 25 евро, а в другом 137 евро, значит, теплопотери у зданий радикально различаются. Главная проблема старого фонда — неконтролируемые утечки тепла через фасад, крышу, стыки панелей и вентиляцию. Чем ниже температура на улице, тем быстрее растут потери в домах с устаревшими конструкциями и инженерными системами.
Что дает A+ класс и почему это влияет на платежи
В новых домах энергоэффективность — это комплекс решений: точно спроектированная оболочка, высокий уровень герметичности, качественные окна и контролируемая вентиляция. В таких квартирах используются индивидуальные системы рекуперации (возврата тепла), которые уменьшают потери при проветривании.
Важны и привычки жильцов: повышение температуры в квартире на 1 градус в среднем увеличивает потребление тепла примерно на 5%. Например, поддержание +25°C вместо +20°C может увеличить расход примерно на 25%, что прямо отражается в счете.
Боже добавляет: если дом герметичен и вентиляция контролируется, люди платят за реально потребленное тепло, а не за недостатки конструкций. По его словам, общественные дискуссии часто крутятся вокруг тарифов, но эта зима показала: ключевое — качество здания, потому что оно дает более предсказуемые расходы и снижает риски ценовых скачков энергоресурсов.
Расчеты основаны на анализе счетов за отопление за декабрь 2025 года и январь 2026 года в новых проектах YIT и в ранее построенных серийных многоквартирных домах в Риге.