Одинаковый тариф - разные счета: почему в похожих квартирах разница в оплате за тепло достигает 200%

Андрис Боже подчеркивает: тариф на тепло для всех одинаковый, но качество зданий — разное. Если за отопление квартиры 48 м² в одном доме платят 25 евро, а в другом 137 евро, значит, теплопотери у зданий радикально различаются. Главная проблема старого фонда — неконтролируемые утечки тепла через фасад, крышу, стыки панелей и вентиляцию. Чем ниже температура на улице, тем быстрее растут потери в домах с устаревшими конструкциями и инженерными системами.