Министр экономики ждет от Rīgas siltums разъяснений по поводу разделения счетов за отопление на несколько платежей

Согласно законопроекту, для одиноко проживающих лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью коэффициент будет повышен с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или лиц с инвалидностью, а также таких домохозяйств с детьми — с 1,7 до 2. Для остальных домохозяйств коэффициент вырастет с 1,3 до 1,7.