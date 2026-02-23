Министр экономики ждет от Rīgas siltums разъяснений по поводу разделения счетов за отопление на несколько платежей
Министр экономики Виктор Валайнис поручил государственному секретарю Министерства экономики обратиться к совету AS Rīgas siltums с просьбой предоставить информацию о мерах, предпринимаемых для того, чтобы жители могли оплачивать счета за отопление в несколько платежей без начисления штрафных санкций.
В ситуации, когда для части домохозяйств платежи за отопление становятся серьёзной финансовой нагрузкой, важно обеспечить гибкие решения по расчётам без применения штрафов.
Ранее сообщалось, что правительство на внеочередном заседании после продолжительных дебатов поддержало поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие в зимний период 2026 года — с 1 января по 30 апреля — повышение коэффициентов, используемых при расчёте жилищного пособия.
Согласно законопроекту, для одиноко проживающих лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью коэффициент будет повышен с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или лиц с инвалидностью, а также таких домохозяйств с детьми — с 1,7 до 2. Для остальных домохозяйств коэффициент вырастет с 1,3 до 1,7.
Прогнозируется, что в этот период число получателей поддержки увеличится на 7571 человека — с 33 040 до 40 611, а средний размер пособия вырастет на 46,15 евро в месяц — со 158,62 до 204,77 евро.
Одновременно законопроект предусматривает возможность установить доплату до 30% от месячной зарплаты муниципальным сотрудникам, задействованным в администрировании жилищного пособия и выполняющим дополнительную работу. Общий размер доплат может достигать 50%. Дополнительная нагрузка связана с ручной проверкой дел клиентов, перерасчётами и ожидаемым ростом числа заявлений.
Законопроект был поддержан, несмотря на возражения Латвийского союза самоуправлений (Latvijas Pašvaldību savienība - LPS) и Латвийской конфедерации работодателей (Latvijas Darba devēju konfederācija - LDDK). LPS указала на существенную административную нагрузку и недостаточное государственное финансирование, а LDDK предложила в качестве альтернативы использовать механизм отсроченных платежей, позволяя жителям оплачивать счета за отопление до следующего сезона без штрафных санкций.
Премьер-министр Эвика Силиня в ходе дебатов подчеркнула, что помощь жителям необходима незамедлительно и правительство не должно затягивать с принятием решений. В то же время до 28 февраля планируется представить чёткий механизм отсроченных платежей, чтобы к жителям не применялись штрафные санкции.
Законопроект в срочном порядке будет передан на рассмотрение в Сейм.