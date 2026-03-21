В Латвии заговорили о риске подорожания жилья - что происходит на самом деле

Военный конфликт на Ближнем Востоке уже привел к росту цен на энергоресурсы и вызвал опасения в росте цен в других отраслях. Были прогнозы, что эта ситуация может повлиять на решения Европейского центрального банка относительно процентных ставок и, таким образом, способствовать увеличению стоимости ипотечных кредитов. Кроме того, если цены на энергоресурсы выросли надолго, может вырасти стоимость строительства во всех сегментах, включая жилищное. Пока что существенного влияния конфликта на Ближнем Востоке на латвийский рынок жилья не ощущается, сообщает Diena.