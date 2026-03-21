Тайна стеклянных шариков СССР раскрыта: это были не игрушки
Стеклянные шарики из советского детства оказались не игрушками, а важным промышленным материалом — их использовали для производства стекловолокна, а к детям они попадали случайно при перевозке.
В советское время многие дети собирали стеклянные шарики, которые находили возле заводов или железнодорожных путей. Они казались красивыми игрушками, однако на самом деле были промышленным сырьем. Эти шарики никогда не производились для развлечения — у каждого было четкое техническое назначение.
Почему стеклу придавали форму шариков
Как рассказывает канал «Историк», эти изделия были лишь заготовками для производства стекловолокна. Их делали именно в форме шариков и одинакового размера, чтобы их было удобно транспортировать и засыпать в автоматические печи. Шарики равномерно попадали в бункеры и не забивали оборудование, позволяя заводам работать без перебоев.
Как из шариков делали волокна
На заводах шарики засыпали в специальные печи и нагревали до температуры выше 1000 градусов. Когда стекло плавилось и становилось жидким, его пропускали через очень тонкие отверстия. На выходе получались тонкие стеклянные волокна, по толщине напоминающие волосы. Из них затем изготавливали стеклоткань — прочный и огнестойкий материал для самолетов, судов и строительства.
Откуда шарики появлялись у путей
На железнодорожные насыпи шарики попадали случайно. Их перевозили в обычных грузовых вагонах в больших объемах. Из-за малого размера они выпадали через щели в полу или стенах вагонов во время движения. Также многие рассыпались при разгрузке возле заводов — именно там их и находили дети.
Почему шарики были разных цветов
Чаще всего встречались прозрачные или зеленоватые шарики — это был самый дешевый вид стекла. Синие, коричневые или красные попадались реже, так как производились из специального стекла с добавками для технических нужд. Из-за редкости цветные шарики особенно ценились детьми. Эта технология используется и сегодня.