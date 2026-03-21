13-летняя дочь Ким Чен Ына села за руль танка. Подготовка преемницы идет полным ходом?

Семья Кимов управляет Северной Кореей уже три поколения — с 1948 года, начиная с Ким Ир Сена, затем власть перешла к Ким Чен Иру в 1994 году и к Ким Чен Ыну в 2011 году. Хотя Чжу Э рассматривается как вероятная наследница, у нее есть потенциальный соперник — ее тетя Ким Ё Чжон.