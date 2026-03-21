13-летняя дочь Ким Чен Ына села за руль танка. Подготовка преемницы идет полным ходом?
Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ын была замечена за управлением армейским танком во время военных учений под наблюдением отца — все это происходит на фоне растущих предположений, что именно она может стать его преемницей.
Государственное северокорейское агентство KCNA сообщило в пятницу, что Ким Чен Ын лично руководил наступательными тактическими учениями с участием танковых подразделений и пехоты и призвал ускорить подготовку к войне, пишет Daily Mail.
На опубликованных государственными СМИ фото и видео видно, как дочь Кима высовывается из люка движущегося военного танка, в то время как ее отец, улыбаясь, сидит сверху вместе с солдатами.
Девочка, известная как Ким Чжу Э, которой, по оценкам, около 13 лет, в последние месяцы все чаще появляется на публике вместе с отцом. Северокорейские СМИ называют ее «самым любимым» или «уважаемым» ребенком Кима и регулярно публикуют материалы, подчеркивающие их близкие отношения.
Ранее они вместе стреляли из пистолетов во время визита на предприятие по производству боеприпасов, наблюдали за испытаниями реактивных систем залпового огня, а в сентябре девочка сопровождала отца в поездке в Пекин. Официально КНДР не подтверждала ни ее имя, ни возраст.
Южнокорейская разведка в прошлом месяце предположила, что Ким Чен Ын близок к тому, чтобы назначить дочь своей наследницей.
В то же время ряд экспертов не согласен с этой оценкой, указывая на относительно молодой возраст самого Кима и традиционно мужской характер властной элиты в Северной Корее.
Считается, что Чжу Э — единственный ребенок Кима и его супруги Ри Соль Чжу.
Семья Кимов управляет Северной Кореей уже три поколения — с 1948 года, начиная с Ким Ир Сена, затем власть перешла к Ким Чен Иру в 1994 году и к Ким Чен Ыну в 2011 году. Хотя Чжу Э рассматривается как вероятная наследница, у нее есть потенциальный соперник — ее тетя Ким Ё Чжон.
38-летняя Ким Ё Чжон считается влиятельной фигурой в политических и военных кругах и, по мнению экспертов, является вторым по значимости человеком в стране после брата. По некоторым данным, она может попытаться взять власть в свои руки в случае его смерти или утраты дееспособности.
Учения в КНДР прошли на фоне недавних испытаний нового типа танка, который, по данным KCNA, обладает улучшенными наступательными и оборонительными характеристиками, в том числе против дронов и противотанковых ракет.
В последние годы Ким Чен Ын активно продвигает модернизацию вооружений страны — от тактических ракет до стратегического арсенала, включающего межконтинентальные баллистические ракеты и ядерное оружие.