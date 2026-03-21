Выставка кукол Doll'Arte 2026
Это уникальное событие раскрывает истинное лицо авторской куклы как самостоятельного и глубокого вида искусства, объединяющего мастеров и ценителей со всего ...
ФОТО: в Риге проходит выставка, где можно увидеть не просто куклы, а настоящие произведения искусства
Вторая Международная выставка Doll’Arte 2026 мастеров авторской куклы проходит с 20 по 22 марта в отеле Bellevue Park Hotel Riga в Риге. Это уникальное событие раскрывает истинное лицо авторской куклы как самостоятельного и глубокого вида искусства, объединяющего мастеров и ценителей со всего мира.
В течение трех дней гости выставки не только созерцают изящные и оригинальные произведения, но и погружаются в атмосферу творческого диалога, общаясь непосредственно с авторами. Каждому мастеру предоставляется отдельное место на подиуме, что позволяет посетителям ближе познакомиться с процессом создания куклы, узнать о тонкостях техники и вдохновении, стоящем за каждым произведением.
Организация выставки строится на трех ключевых задачах. Во-первых, это привлечение значимых мастеров: в выставке участвуют 123 мастера из 20 стран, что обеспечивает высокий уровень профессионализма и способствует межнациональному обмену опытом, традициями и инновациями в искусстве авторской куклы. Во-вторых, это создание комфортных условий для посетителей и мастеров. В-третьих, это благотворительная миссия: в рамках мероприятия организован сбор средств в поддержку приюта для животных и помощи недоношенным детям благодаря безвозмездному участию мастеров, жертвующих свои работы на благотворительность.