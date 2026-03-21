Жительнице Латвии запретили печь обычные торты в квартире: причина оказалась удивительной
Арманда печет торты уже около трех лет. Сначала она готовила только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Во время отпуска по уходу за ребенком она решила официально зарегистрироваться как домашний производитель, однако в Продовольственно-ветеринарной службе ей сообщили, что в квартире нельзя печь торты с использованием яиц, масла и молока.
Арманда:
«Мне так и не смогли объяснить, почему существует такой запрет. Сказали только, что таковы правила, и все. Если бы я жила в частном доме, я могла бы печь торты с использованием яиц, молока и других продуктов животного происхождения. А в квартире такие продукты использовать нельзя. Получается, если ты недостаточно богат, чтобы купить дом, ты не можешь быть домашним производителем и печь торты в квартире. Я не понимаю такого обоснования».
В Продовольственно-ветеринарной службе подтверждают, что в квартирах, в отличие от частных домов, домашнее производство с использованием продуктов животного происхождения не допускается, сообщает «Bez Tabu».
По словам ведомства, правила Кабинета министров являются прямым переводом регламента Европейского союза, и никакие отступления невозможны. Однако если Арманда, например, согласится использовать вместо яиц альтернативные продукты, то такие торты она сможет печь и в квартире.
Марис Эйклонс, представитель Продовольственно-ветеринарной службы:
«Основа этого требования идет из европейского регламента, где говорится о домах, которые в основном используются как жилые помещения. В квартире можно производить торты, но при этом должны использоваться переработанные продукты животного происхождения. Если вы печете торты с использованием масла или пастеризованного молока — пожалуйста. Яйца тоже можно заменить, например, яичным порошком. Сегодня в кондитерском деле выбор очень широкий: есть различные готовые кремы, желе. Редко кто использует свежие яйца, чаще применяют яичную массу или яичный порошок».
В Министерстве земледелия отмечают, что сейчас не планируют инициировать какие-либо изменения в правилах, которые запрещают домашним производителям в квартирах использовать продукты животного происхождения.
Ирита Лаце, старший эксперт отдела оборота продовольствия, гигиены и качества Министерства земледелия: «Сейчас, возможно, мы говорим всего лишь о паре яиц в бисквите для торта, но это не значит, что сосед, узнав о таком разрешении, не пойдет регистрировать в Продовольственно-ветеринарной службе, например, переработку 400 килограммов мяса или копчение чесночных колбасок. Тогда уже не будет правовых оснований это запретить. Необработанные продукты животного происхождения — это продукты повышенного риска. В квартирах многоквартирных домов речь идет не только об обороте пищи, но и об инфраструктуре — вентиляции, канализации, системе обращения с отходами. Это уже касается не одного частного дома, а всего здания, где живут многие люди».
Пока Арманда решила зарегистрироваться как производитель веганских тортов. Однако она не теряет надежды в будущем продолжить выпекать торты и с использованием продуктов животного происхождения.