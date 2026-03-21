Что стоит за бизнесом Floway, установившей в Риге уже 13 цветочных автоматов
Купить цветы в Риге сегодня можно где угодно: на рынке, в салоне, через доставку. Но компания Floway сделала ставку на другой формат — два года назад она установила в аэропорту Риги первый умный автомат по продаже цветов, где букет можно купить круглосуточно, оплатив банковской картой. Сейчас в городе уже 13 таких автоматов, а в развитие вложено 300 000 евро.
С председателем правления Floway Карлисом Озолиньшем Латвийское радио встретилось в центре Риги, недалеко от вокзальных часов, где расположен один из 13 цветочных автоматов. Он рассказал, что поначалу идея была куда скромнее — установить всего один автомат в Рижском аэропорту, чтобы получить дополнительный доход к основному бизнесу.
Однако интерес покупателей оказался достаточно высоким, и в итоге в Пиньках была создана цветочная студия, где работают флористы. Специально адаптированные торговые автоматы производятся в Польше, сообщает LSM.lv.
«Польский производитель предлагает эти автоматы и техническое обеспечение для их работы. Мы полностью управляем всем удаленно через приложение, получаем уведомления о каждой покупке, поэтому можем увеличивать или уменьшать объемы в зависимости от текущей активности. Что мы пытаемся сделать? Сократить цикл оборота на нашей стороне до минимума и максимально продлить свежесть цветов у получателя. Все букеты находятся в специальных резервуарах с водой — это не так называемая оазисная губка, а фактически настоящая ваза. Мы видим, что люди покупают цветы не только по особым случаям, но и в повседневной жизни, у нас есть и бизнес-клиенты, которые пользуются этими автоматами», — рассказал Озолиньш.
Сейчас Floway входит в число финалистов конкурса Latvijas lauku forums «Dižprojekts 2025». За два года Floway привлек финансирование Altum на запуск бизнеса, реализовал два проекта Leader и получил грант SEB в рамках программы Atspēriens.
Floway — семейное предприятие, расположенное в Пиньках Марупского края. По словам Карлиса Озолиньша, главным двигателем была не только прибыль.
«Почему мы вообще это начали? У нас растут двое сыновей, и нам хотелось показать им, что зарабатывать на жизнь можно и по-другому. Отчасти это уже удалось, хотя им пока всего три и шесть лет. Нам важно формировать такое мышление, что ты сам можешь быть работодателем. И, думаю, для Латвии это тоже очень ценно — чтобы в обществе было больше предпринимателей и чтобы люди не боялись создавать что-то новое и интересное», — подчеркнул Озолиньш.
Поскольку в Риге время от времени закрываются и рестораны, включенные в гид Michelin, и более дорогие продуктовые магазины, а цветы — это товар, без которого в повседневной жизни вполне можно обойтись, Латвийское радио спросило у Карлиса Озолиньша, не вызывает ли это опасений за устойчивость бизнеса. «Конечно, и геополитическая ситуация, и ее последствия, например рост цен на топливо, из-за чего все становится дороже, влияют на рынок. Но в любой сфере одни закрываются, а другие видят возможность и открываются. Все всегда упирается в то, насколько бизнес способен адаптироваться к новой ситуации. Время идет вперед, приходят новые технологии, доступны различные европейские программы финансирования для развития и умных решений. Думаю, используя все это, очень многие бизнесы могут стать более эффективными и прибыльными», — сказал руководитель компании.
В будущем Floway планирует совершенствовать сервис умных цветочных киосков, а также расширять бизнес за счет продажи и установки автоматов для торговли свежими продуктами.