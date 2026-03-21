Жителям Латвии все чаще приходится срочно вызывать мастеров домой: что происходит
Плотники, сантехники и другие мастера — в начале этого года число вызовов технической помощи в частные дома удвоилось. При этом самый дорогой случай превысил четыре тысячи евро: именно столько стоило убрать дерево, упавшее на здание после бури. Об этом свидетельствуют данные страховой компании BALTA.
За первые два месяца этого года компания получила уже более 400 вызовов на дом, тогда как за тот же период прошлого года их было почти 200. Рост спроса на помощь профессиональных мастеров в основном был связан с неблагоприятными погодными условиями — сильными морозами, когда во многих местах Латвии температура опускалась ниже минус 25 градусов, а также метелями и сильным ветром.
Штормы и другие экстремальные явления будут происходить чаще
«В Латвии климатические изменения проявляются не только в повышении средней температуры воздуха, но и в большей изменчивости погоды, а также в более частых экстремальных явлениях. Прогнозы показывают, что в будущем возрастет частота интенсивных осадков, штормов и резких перепадов температуры, что увеличит риски для жилья и инфраструктуры. Поэтому жителям становится все важнее заранее готовиться и снижать возможные убытки», — поясняет старший исследователь Латвийского университета Янис Бризга.
С последствиями переменчивой погоды жители сталкиваются и в повседневных ситуациях, когда повреждается имущество, инженерные системы или возникают другие непредвиденные бытовые проблемы.
«В январе и феврале наиболее частыми проблемами в жилье были замерзшие трубы водоснабжения и канализации, что нарушало работу этих систем и создавало людям существенные неудобства», — отмечает руководитель компании по восстановительным работам LV Group Карина Константинова.
Помощь на дому может обойтись более чем в 4000 евро
Не только в этом году, но и ранее самые дорогие вызовы мастеров на дом были связаны с устранением последствий природных стихий. Самый дорогостоящий случай BALTA зафиксировала в августе 2024 года, когда с территории пришлось убирать упавшее дерево — работы продолжались два дня и потребовали привлечения специализированной техники, а общая стоимость достигла 4235 евро. В другом случае после шторма специалистам пришлось убрать с крыши здания десять сломанных деревьев, и сумма возмещения также превысила 4000 евро.
«Мы наблюдаем тенденцию: в период экстремальных погодных условий жители активно обращаются за помощью, чтобы устранить в своих домах последствия стихии. Часто требуются услуги плотника, чтобы освободить поврежденные здания и заборы от упавших деревьев. Если же помещения затоплены, необходимо организовать сушку пострадавших от воды мест», — рассказывает руководитель продуктов страхования жилья BALTA Арнолдс Линитис.
Нередко клиенты даже не подозревают, насколько дорого может стоить такая помощь, поскольку страховщик рассчитывается за оказанные услуги напрямую с исполнителем. «Этой зимой самые большие расходы составили 1350 евро за установку временной крыши после падения дерева. Еще 700 евро было выплачено за замену специфического замка, а 560 евро — за сушку помещений после протечки воды», — поясняет Линитис.
В целом за последние три года количество заявок на услуги помощи по жилью в страховой компании BALTA выросло более чем в два раза. В 2022 году компания получила более 600 вызовов, а в прошлом году — уже почти 1500. Больше всего вырос интерес жителей к услугам сантехников, слесарей и плотников. Существенно увеличилось и число консультаций, причем нередко проблему удается решить уже во время телефонного разговора.