Кабмин повысил жилищные пособия на зиму вопреки возражениям некоторых сторон
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

Правительство одобрило повышение коэффициентов для расчета жилищных пособий на зимний период 2026 года, несмотря на возражения самоуправлений и работодателей. Решение увеличит выплаты и расширит круг получателей, но создаст дополнительную нагрузку на соцслужбы.

После долгого обсуждения Кабинет министров в среду одобрил поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов, которые применяются при расчете жилищного пособия в зимний период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

Решение было принято, несмотря на возражения Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) и Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) и призыв министра земледелия Армандса Краузе отложить рассмотрение вопроса на неделю.

Законопроект предусматривает увеличение коэффициента по расчету пособий для одиноких пенсионеров или инвалидов с 2,1 до 2,5, для домохозяйств, в которых проживают только пенсионеры или лица с инвалидностью, а также для таких домохозяйств с детьми - с 1,7 до 2, для остальных домохозяйств - с 1,3 до 1,7. Ожидается, что в январе-апреле количество получателей жилищного пособия увеличится на 7571 человека - с 33 040 до 40 611, а средний размер пособия повысится на 46,15 евро - с 158,62 евро до 204,77 евро в месяц.

Законопроект также предусматривает, что работникам социальных служб, выполнявшим дополнительную работу, может быть выплачена доплата в размере до 30% от месячного оклада, помимо максимальных размеров премий, установленных нормативными актами на 2026 год. Ожидается, что нагрузка на этих работников значительно возрастет, так как им придется вручную проверять дело каждого клиента и пересчитывать уже предоставленные жилищные пособия.

Министр земледелия призывал отложить решение по этому вопросу, так как возникли новые обстоятельства - со стороны ЛСС поступило десять возражений, которые необходимо изучить. Однако несколько министров выступили против отсрочки, заявив, что мороз и чрезвычайная ситуация в семьях происходят "здесь и сейчас", и люди уже получили счета.

Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня правительства уже более двух недель, и люди рассчитывают на поддержку.

ЛСС в своих возражениях указал, что предлагаемый механизм создает значительную административную и бюрократическую нагрузку, к тому же охватывает менее 1% населения.

Кроме того, никаких дополнительных поступлений в бюджетах самоуправлений не предусмотрено. ЛСС считает, что государство должно полностью компенсировать и повышение пособий, и премии работникам.

ЛКРД выступила против законопроекта в целом, считая, что проблема холодных зимних месяцев не может быть решена такими поправками, поскольку соотношение тарифов на отопление и пенсий и зарплат в настоящее время более благоприятно, чем в предыдущие годы. В качестве альтернативы ЛКРД предлагает позволить жителям оплачивать счета за отопление до следующего сезона без пени, а также расширить защищенную группу, включив в нее все семьи с детьми.

