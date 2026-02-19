Кабмин повысил жилищные пособия на зиму вопреки возражениям некоторых сторон

Законопроект предусматривает увеличение коэффициента по расчету пособий для одиноких пенсионеров или инвалидов с 2,1 до 2,5, для домохозяйств, в которых проживают только пенсионеры или лица с инвалидностью, а также для таких домохозяйств с детьми - с 1,7 до 2, для остальных домохозяйств - с 1,3 до 1,7. Ожидается, что в январе-апреле количество получателей жилищного пособия увеличится на 7571 человека - с 33 040 до 40 611, а средний размер пособия повысится на 46,15 евро - с 158,62 евро до 204,77 евро в месяц.