Да, отопление дорогое, но оно хотя бы есть: латвийцам предлагают вспомнить о замерзающих украинцах
В настоящее время в Латвии счета за отопление и электроэнергию высокие, однако у нас по крайней мере есть тепло, заявила на открытии благотворительной акции «Тепло Украине от Латвии» руководитель организации Ziedot.lv Рута Диманта.
Заместитель посла Украины в Латвии Юрий Захарчук в ходе мероприятия отметил, что в Киеве по меньшей мере 1000 многоквартирных домов до весны останутся без отопления, поскольку электростанции из-за российских атак настолько сильно повреждены, что их уже невозможно восстановить. Он также поблагодарил Латвию за длительную поддержку.
Министр иностранных дел Байба Браже (JV) подтвердила, что поддержка будет продолжаться, и подчеркнула, что правительство и общество Латвии оказали Украине соразмерную помощь. Она отметила, что вовлеченность общества имеет решающее значение и «согревает сердце».
Председатель правления фонда Namejs Раймонд Граубе также подчеркнул значимость поддержки со стороны жителей и сообщил о планах фонда совместно с Министерством обороны и Национальными вооруженными силами через пару месяцев привезти украинских детей в лагерь в Латвии.
В ходе мероприятия мэр Риги Виестурс Клейнбергс символически вручил пожертвование самоуправления в размере 100 000 евро на восстановление энергетики Украины. Средства, собранные в рамках акции «Тепло Украине от Латвии», будут направлены в созданный Европейским союзом Фонд поддержки энергетики Украины. Благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии помощь Украине уже была отправлена. Так, Sadales tīkls пожертвовало 15 генераторов на прицепах, которые одновременно смогут обеспечивать электроэнергией около 600 домохозяйств, а также три трансформатора.
В свою очередь, пожертвования на портале Ziedot.lv позволили приобрести три мощных генератора, один из которых был пожертвован самоуправлением Валмиерского края. На пожертвования также были закуплены 31 дизельный генератор, 17 зарядных станций, 35 внешних аккумуляторов и десять обогревателей, а также семь передвижных генераторов для аппаратов искусственного кровообращения Киевского центра сердечной хирургии.
В понедельник в течение всего дня в «Пункте несгибаемости» у Рижского дома конгрессов благотворительная организация Ziedot.lv за пожертвования предлагает попробовать украинские завтраки и борщ на обед и ужин, а также прочувствовать украинскую повседневную жизнь, проходящую в попытках выжить в суровых зимних условиях без отопления и света. Обеспечить работу «Пункта несокрушимости» помогает 19-й батальон боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе.
Кроме того, до 25 февраля на портале Ziedot.lv совместно с Латвийским общественным медиа продолжается акция «В мыслях и делах вместе с Украиной! Подарим тепло!». Пожертвовать можно на портале Ziedot.lv или позвонив по номеру 90204113. Стоимость звонка составляет пять евро.
Организаторы акции сообщают, что российские удары уничтожили энергетическую инфраструктуру Украины, оставив дома без отопления, света и электричества. В этих условиях важную роль играют созданные в городах «Пункты несокрушимости», где жители могут согреться, зарядить устройства связи, вскипятить воду и разогреть еду.