Да, отопление дорогое, но оно хотя бы есть: латвийцам предлагают вспомнить о замерзающих украинцах

В ходе мероприятия мэр Риги Виестурс Клейнбергс символически вручил пожертвование самоуправления в размере 100 000 евро на восстановление энергетики Украины. Средства, собранные в рамках акции «Тепло Украине от Латвии», будут направлены в созданный Европейским союзом Фонд поддержки энергетики Украины. Благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии помощь Украине уже была отправлена. Так, Sadales tīkls пожертвовало 15 генераторов на прицепах, которые одновременно смогут обеспечивать электроэнергией около 600 домохозяйств, а также три трансформатора.