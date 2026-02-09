В СГБ заявили, что РФ отчаянно пытается вырастить в Латвии новых пророссийских лидеров

По словам Межвиетса, большая часть создателей канала «Балтийских антифашистов» подстрекает местных жителей из России, куда бежали и другие активисты «русского мира», тогда как оставшиеся в Латвии снизили градус риторики. При этом одной из ключевых проблем российских властей он назвал дефицит новых лидеров в Латвии — и подчеркнул, что это характерно не только для Латвии, но и для других стран, где Россия пытается выстраивать влияние. «Уже несколько лет мы видим довольно отчаянные попытки со стороны России сформировать здесь новые группы лидеров — молодых, образованных людей, которые могли бы со временем перенять руководство так называемыми организациями соотечественников и координировать русскоязычные организации для достижения целей России», — заявил начальник VDD.