В СГБ заявили, что РФ отчаянно пытается вырастить в Латвии новых пророссийских лидеров
Россия в Латвии отчаянно пытается найти новых лидеров среди «соотечественников», но для организации диверсий в основном старается вербовать людей, связанных с криминальной средой. Об этом в интервью программе TV3 «Nekā personīga» заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ, VDD) Нормунд Межвиетс.
По словам Межвиетса, главная цель российских спецслужб — военные объекты и критическая инфраструктура. «В прошлом году на территории нашей страны произошло несколько инцидентов, которые мы сейчас расследуем, и в которых мы не исключаем связь с выполнением заданий, полученных от российских спецслужб. Ни в одном из этих инцидентов существенного ущерба интересам государственной безопасности Латвии нанесено не было», — отметил он.
Как рассказал глава VDD, в прошлом году была раскрыта группа, которая в 2023 году устроила пожар в компании, реализовывавшей проект в сфере обороны. Те же люди планировали поджечь грузовики с украинскими номерами на территории одного из объектов критической инфраструктуры. Также они составили список потенциальных целей для диверсий: места памяти, электроснабжение, склады с легковоспламеняющимися товарами и военные объекты.
По словам Межвиетса, типичный профиль завербованных Россией лиц — это люди, связанные с криминальной средой: те, кто участвовал в противоправных действиях и отбывал наказание.
«Кроме того, этих людей объединяют определенного рода, если так можно сказать, преступные корпоративные связи. У них широкая сеть контактов и знакомых с интересами схожего характера. То есть, завербовав одного такого человека, открываются широкие возможности, опираясь на него, вовлечь в подобные действия целый ряд других людей, с которыми он лично знаком», — пояснил руководитель VDD.
Он добавил, что бывшие заключенные и люди с наркотической зависимостью за деньги участвуют в сборе информации и организации диверсий. Однако есть и те, кто передает сведения добровольно — по идеологическим мотивам. В качестве примеров Межвиетс упомянул задержанных в начале этого года: охранника супермаркета Игоря Андреева, гражданскую супругу лидера «Антифашистов Прибалтики» Сергея Васильева Ивету Балоде, финансиста Евгения Окса и других.
Сейчас под стражей находятся четыре человека, задержанные в начале этого года: трое — граждане Латвии, один — негражданин. Их подозревают в шпионаже: в целенаправленном сборе разведывательной информации о гражданской и военной критической инфраструктуре Латвии, а также о лицах и организациях, участвующих в мероприятиях поддержки Украины.
В поле зрения VDD остаются и другие лица, которых служба подозревает в причастности к подобной деятельности, поэтому Межвиетс не исключает, что число задержанных в будущем может вырасти.
Говоря о платформе «Антифашисты Прибалтики», глава VDD считает, что ее существование можно оценивать как психологическую операцию, цель которой — запугивание латвийского общества и создание впечатления, будто существует организация, которая целенаправленно собирает информацию о людях, способных «создать им проблемы» в будущем.
По словам Межвиетса, большая часть создателей канала «Балтийских антифашистов» подстрекает местных жителей из России, куда бежали и другие активисты «русского мира», тогда как оставшиеся в Латвии снизили градус риторики. При этом одной из ключевых проблем российских властей он назвал дефицит новых лидеров в Латвии — и подчеркнул, что это характерно не только для Латвии, но и для других стран, где Россия пытается выстраивать влияние. «Уже несколько лет мы видим довольно отчаянные попытки со стороны России сформировать здесь новые группы лидеров — молодых, образованных людей, которые могли бы со временем перенять руководство так называемыми организациями соотечественников и координировать русскоязычные организации для достижения целей России», — заявил начальник VDD.