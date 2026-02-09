Злоупотребление полномочиями: задержаны еще 6 нынешних и бывших сотрудников Госполиции
В конце января и начале февраля Бюро внутренней безопасности задержало шестерых нынешних и бывших сотрудников Госполиции по подозрению в злоупотреблении служебным положением, доведя число задержанных полицейских с начала года до одиннадцати.
В конце января - начале февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало пятерых должностных лиц Рижского регионального управления Государственной полиции и одно бывшее должностное лицо Госполиции, таким образом, с начала года за различные преступления были задержаны 11 полицейских.
В ходе досудебного расследования получены доказательства того, что бывшие и действующие должностные лица Госполиции злоупотребляли служебным положением, передавая полученную в ходе службы информацию о лицах, причастных к ДТП, другому должностному лицу Госполиции, задержанному СГБ в декабре 2025 года по подозрению в предпринимательской деятельности без регистрации и разрешения, сообщили агентству LETA в БВБ.
В ходе досудебного расследования также выяснилось, что задержанный в декабре сотрудник полиции подстрекал других должностных лиц Госполиции к злоупотреблению служебным положением из корыстных побуждений. Он же подозревается в незаконном хранении и использовании платежного средства.
Задействованные должностные лица имеют статус лиц, пользующихся правом на защиту, и к ним применены меры пресечения без лишения свободы, включая запрет занимать определенные должности в Госполиции.
Раскрытие преступления осуществлено в тесном сотрудничестве с Госполицией.