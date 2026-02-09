Злоупотребление полномочиями: задержаны еще 6 нынешних и бывших сотрудников Госполиции

В ходе досудебного расследования получены доказательства того, что бывшие и действующие должностные лица Госполиции злоупотребляли служебным положением, передавая полученную в ходе службы информацию о лицах, причастных к ДТП, другому должностному лицу Госполиции, задержанному СГБ в декабре 2025 года по подозрению в предпринимательской деятельности без регистрации и разрешения, сообщили агентству LETA в БВБ.