Земля погрузится во тьму: людей скоро ждет уникальное событие планетарного масштаба

По расчетам астрономов, в зоне полной фазы будут находиться территории, где проживает около 89 миллионов человек — от юга Испании до побережья Красного моря и Африканского Рога. Для всех, кто окажется в этой полосе, день на несколько минут превратится в зловещие сумерки.