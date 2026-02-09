Земля погрузится во тьму: людей скоро ждет уникальное событие планетарного масштаба
2 августа 2027 года в разгар дня в ряде регионов Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока внезапно наступят сумерки. По поверхности Земли пройдет полное солнечное затмение, охватив сразу три континента. В момент максимума Луна закроет солнечный диск примерно на 6 минут и 23 секунды — это сделает явление самым продолжительным полным затмением на суше по меньшей мере до 2114 года.
По расчетам астрономов, в зоне полной фазы будут находиться территории, где проживает около 89 миллионов человек — от юга Испании до побережья Красного моря и Африканского Рога. Для всех, кто окажется в этой полосе, день на несколько минут превратится в зловещие сумерки.
На потемневшем небе станут видны звезды и планеты, температура заметно снизится, а вокруг темного силуэта Луны проявится солнечная корона, обычно скрытая ярким светом.
Большинство полных солнечных затмений длятся значительно меньше. В 2027 году необычайная продолжительность объясняется почти идеальным совпадением сразу нескольких условий.
Во-первых, Луна окажется близко к перигею — точке своей орбиты, где она находится максимально близко к Земле, поэтому будет выглядеть немного крупнее обычного. Во-вторых, Земля к этому моменту пройдет афелий, и Солнце будет казаться чуть меньшим по размеру. В-третьих, траектория лунной тени пройдет над низкими широтами, где из-за геометрии движения она скользит по поверхности планеты медленнее.
В совокупности эти факторы обеспечат необычно долгий период темноты. Самая глубокая фаза затмения ожидается в районе египетского Луксора, где наблюдатели смогут увидеть более шести минут полной тени и впечатляющую корону над долиной Нила.
Путь затмения начнется над Атлантическим океаном, затем тень пересечет Гибралтарский пролив, юг Испании и пройдет через Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию и Йемен, после чего достигнет Сомали и уйдет в Индийский океан. При благоприятной погоде полную фазу увидят жители таких городов, как Кадис, Малага, Танжер, Бенгази, Луксор, Джидда и Сана.