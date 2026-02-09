Фермеры Латвии: морозы не угрожают озимым, но вот весна может принести риски

О том, что ситуация с озимыми культурами стабильна и морозы не оказали негативного влияния на посевы, сообщил и консультант отдела растениеводства Латвийского центра консультаций и образования на селе Андрис Скудра. По его словам, текущие условия зимовки не указывают на то, что что-либо может негативно повлиять на озимые. Для урожая могут быть губительны скорее резкие перепады температуры, оттепели и мороз без снега.