Фермеры Латвии: морозы не угрожают озимым, но вот весна может принести риски
Несмотря на сильные морозы, озимые культуры в Латвии зимуют стабильно: снежный покров защищает посевы от промерзания. Фермеры предупреждают, что основные риски могут возникнуть весной.
Пока что морозы этой зимы не угрожают перезимовке озимых культур в Латвии, так как снежный покров защищает их, сказали опрошенные агентством LETA фермеры. По словам заместителя руководителя "Крестьянского сейма" Майры Длелзкалеи-Бурмистре, в настоящее время имеется достаточный слой снега, чтобы защитить озимые культуры от морозов.
Весной риск может увеличиться, так как неизвестно, как быстро растает снег и не образуются ли слишком большие лужи, которые могут повредить посевам.
Она отметила, что из-за влажной осенней погоды часть посевов погибла, в то время как те, которые были готовы к зимовке, сейчас зимуют нормально.
О том, что ситуация с озимыми культурами стабильна и морозы не оказали негативного влияния на посевы, сообщил и консультант отдела растениеводства Латвийского центра консультаций и образования на селе Андрис Скудра. По его словам, текущие условия зимовки не указывают на то, что что-либо может негативно повлиять на озимые. Для урожая могут быть губительны скорее резкие перепады температуры, оттепели и мороз без снега.
Член правления сельскохозяйственного кооператива Latraps Гиртс Озолс также оценил текущую ситуацию с почвой и озимыми культурами как в целом стабильную. Когда поля покрыты снегом, почва защищена от глубокого промерзания - температура под снегом держится на уровне от -2 до -4 градусов, даже если температура воздуха местами опускается до -30 градусов. Озолс также приветствует тот факт, что морозы устойчивые - без оттепелей и сильных ветров. Полную оценку ситуации можно будет дать весной, добавил он.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха в январе составила -8,7 градуса, что на 5,7 градуса ниже показателя 1991-2020 годов.Это был самый холодный январь начиная с 2010 года.