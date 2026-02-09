Манифест мечты молодых дирижеров в голосах Хора Латвийского радио
20 февраля на концерте «Новый мир» за дирижерский пульт Хора Латвийского радио встанут многообещающие молодые дирижеры — номинантка Большой музыкальной премии Анастасия Килдиша и дирижер молодежного хора «Kamēr…» Патрик Карлис Степе.
Художественный руководитель Хора Латвийского радио Каспарс Путниньш в прошлом году положил начало новой традиции — раз в год приглашать самых перспективных молодых латвийских дирижёров создавать собственную концертную программу вместе с Хором Латвийского радио. Эта инициатива даёт возможность раскрыть богатство идей и творческий потенциал молодых артистов через один из лучших вокальных коллективов мира — Хор Латвийского радио. В этом году были выбраны два равно сильных и ярко проявивших себя хоровых дирижёра — Анастасия Килдиша и Патрик Карлис Степе.
Каспарс Путниньш предложил дирижёрам рассказать о своем видении — об утопической реальности, идеальном мире будущего. Этот концерт — манифест мечты, в котором звучит тоска по миру, где человечность является не компромиссом, а базовой ценностью; где красота — не привилегия, а норма жизни; где духовные поиски — не роскошь, а необходимость. В программе прозвучат произведения северных композиторов, ранее не звучавшая, удивительно светлая музыка украинских и словенских авторов, а также одна из жемчужин хоровой музыки юбиляра этого года Петериса Васкса.
За яркие достижения в прошлом году Анастасия Килдиша недавно была номинирована на Большую музыкальную премию в категории «Молодой артист года». В последние годы она завоевала призовые места на ряде конкурсов хоровых дирижёров, в том числе первое место на конкурсе Northern Choir Conducting в Дании, а также была приглашена в качестве приглашённого дирижёра к таким известным профессиональным коллективам, как Хор Словенской филармонии и Национальный вокальный ансамбль Дании, сотрудничество с которыми продолжается и по сей день. В прошлом году она также дебютировала с программой вместе с Хором Латвийского радио. Анастасия является основательницей православного камерного хора Adamant, работает со смешанным хором Александро-Невского православного собора и преподаёт дирижирование и сольное пение в Юрмальской средней музыкальной школе.
Патрик Карлис Степе — один из самых ярких представителей молодого поколения латвийских хоровых дирижёров. С 2018 года он является вторым дирижёром молодёжного хора «Kamēr…», дирижёром хора и заведующим отделением хорового дирижирования Цесисской музыкальной средней школы, а также художественным руководителем хора «Beverīna».
Патрик — дипломант Международного конкурса молодых хоровых дирижёров имени Имантса Кокарса. В 2024 году он занял второе место и получил приз зрительских симпатий на престижном конкурсе Fosco Corti в Италии.
Как дирижёр Патрик также участвовал в междисциплинарных проектах — цикле спектаклей «Все птицы красиво поют» (Dirty Deal Teatro, Story Hub), а также в новом постановочном проекте оперы Алфреда Калниньша «Baņuta», который в 2022 году был номинирован на Большую музыкальную премию в категории «Спектакль года».
Концерт «Новый мир», 20 февраля, Малая гильдия
Билеты — в кассах «Biļešu paradīze» и онлайн: bilesuparadize.lv