Манифест мечты молодых дирижеров в голосах Хора Латвийского радио

За яркие достижения в прошлом году Анастасия Килдиша недавно была номинирована на Большую музыкальную премию в категории «Молодой артист года». В последние годы она завоевала призовые места на ряде конкурсов хоровых дирижёров, в том числе первое место на конкурсе Northern Choir Conducting в Дании, а также была приглашена в качестве приглашённого дирижёра к таким известным профессиональным коллективам, как Хор Словенской филармонии и Национальный вокальный ансамбль Дании, сотрудничество с которыми продолжается и по сей день. В прошлом году она также дебютировала с программой вместе с Хором Латвийского радио. Анастасия является основательницей православного камерного хора Adamant, работает со смешанным хором Александро-Невского православного собора и преподаёт дирижирование и сольное пение в Юрмальской средней музыкальной школе.