Из-за холодов жители Латвии сожгли рекордный объем популярного в стране вида топлива
В январе 2026 года предприятие Latvijas valsts meži (LVM) поставило более 120 тысяч насыпных кубических метров энергетической щепы, что соответствует более чем 100 тысячам МВт·ч тепловой энергии. Это наибольший объем щепы, произведенный и поставленный за один месяц за всю историю деятельности предприятия.
Спрос на энергетическую щепу является колеблющимся и в значительной степени зависит от погодных условий: в августе и сентябре 2025 года были зафиксированы одни из самых низких объемов поставок щепы, тогда как 2026 год начался с резкого роста спроса.
LVM призывает покупателей энергетической щепы заблаговременно планировать потребление и участвовать в организуемых LVM процедурах продаж, чтобы гарантировать поставки определенного объема на протяжении всего отопительного сезона.
Для обеспечения клиентам стабильных и прогнозируемых объемов поставок щепы в отопительный сезон LVM в летний период формирует запасы на временных площадках хранения щепы. Также и в этот рекордный по объему месяц более 20 процентов поставленной клиентам щепы было обеспечено с этих временных площадок хранения.
Энергетическая щепа LVM производится из лесосечных остатков, образующихся в результате производства круглого леса, а также из древесины, полученной в результате работ по очистке заросших территорий и уходу за молодняками. Поставляемая LVM энергетическая щепа является экологически дружественным и устойчивым ресурсом для производства энергии.
