Из-за холодов жители Латвии сожгли рекордный объем популярного в стране вида топлива

Для обеспечения клиентам стабильных и прогнозируемых объемов поставок щепы в отопительный сезон LVM в летний период формирует запасы на временных площадках хранения щепы. Также и в этот рекордный по объему месяц более 20 процентов поставленной клиентам щепы было обеспечено с этих временных площадок хранения.