С усилением холодов многие люди в Латвии рискуют остаться без отопления
Из-за резкого наступления холодной погоды в Латгале образовался дефицит гранул и брикетов — как в магазинах, так и у производителей. Спрос на топливо в настоящее время значительно превышает предложение, а очереди к производителям растягиваются на несколько недель. Чтобы топлива хватило как можно более широкому кругу покупателей, часть торговцев и производителей установила лимиты на покупку, сообщает Латвийское телевидение.
Производитель гранул в Вараклянах, компания Latgales granulas, работает на полной мощности, однако не способен удовлетворить весь спрос. Предприятие ежедневно получает около 200 звонков от людей, желающих приобрести гранулы, но складские запасы на данный момент исчерпаны. Большая часть произведенного объема заранее предназначена для поставок самоуправлениям и учреждениям, тогда как частным лицам доступен лишь свободный остаток.
С нехваткой гранул и брикетов сталкиваются и магазины — например, в Резекне во многих торговых точках топлива нет вовсе либо оно доступно в очень ограниченном количестве.
В Латвийской ассоциации биомассы поясняют, что ситуацию усугубила не только холодная зима, но и ажиотаж со стороны покупателей. Чтобы предотвратить скупку топлива, производители устанавливают лимиты — как правило, одну или две тонны на одного покупателя. В ассоциации подчеркивают, что топлива в целом достаточно, однако внезапный рост спроса невозможно покрыть так быстро.
Положительная новость заключается в том, что части производителей удалось перенести экспортные поставки на весну, тем самым высвободив дополнительные объемы для внутреннего рынка. Однако покупателям следует учитывать и рост цен: если летом тонна гранул стоила около 220 евро, то сейчас цена может достигать 250 евро.
Жителей также призывают быть осторожными — в период ажиотажного спроса активизировались мошенники, которые предлагают быструю доставку топлива по предоплате, а затем исчезают без следа.