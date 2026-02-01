С усилением холодов многие люди в Латвии рискуют остаться без отопления

В Латвийской ассоциации биомассы поясняют, что ситуацию усугубила не только холодная зима, но и ажиотаж со стороны покупателей. Чтобы предотвратить скупку топлива, производители устанавливают лимиты — как правило, одну или две тонны на одного покупателя. В ассоциации подчеркивают, что топлива в целом достаточно, однако внезапный рост спроса невозможно покрыть так быстро.