Ромуальд Ражукс: еще в 90-е следовало заменить директоров школ на лояльных латышскому языку людей

Совсем недавно мы отметили День памяти защитников баррикад — 35-ю годовщину драматических событий января 1991 года. Поэтому первый вопрос Ромуальдe Ражуксу — достойно ли мы помним и отмечаем эту дату? Он отвечает: «В настоящее время — определенно да. За эти тридцать лет Обществу защитников баррикад удалось сделать январь второй патриотической неделей в Латвии. В этом больше не сомневаются ни правительство, ни Сейм, ни самоуправления. Насколько это доходит до молодого поколения, которое не пережило 1991 год, — хороший вопрос. Уже выросло целое поколение после тех событий. Молодежь в принципе знает, что такое баррикады, что и почему тогда происходило. Но чего молодые люди не осознают — и именно об этом в этом году широко говорят организаторы памятных мероприятий, — так это того, что свобода вовсе не является чем-то само собой разумеющимся, что у нее есть цена и что за нее нужно быть готовым стоять, даже жертвовать собой. Молодежь дышит свободой как воздухом и даже не представляет, что может быть иначе».