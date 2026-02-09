Ромуальд Ражукс: еще в 90-е следовало заменить директоров школ на лояльных латышскому языку людей
Ромуальд Ражукс, бывший председатель Народного фронта Латвии, вспоминает уроки баррикад и оценивает нынешние вызовы страны — от демографии и бюрократии до необходимости реформ в управлении и избирательной системе.
Ромуальд Ражукс был председателем Народного фронта Латвии с 1990 по 1992 год — в период, критически важный для сохранения восстановленной независимости. Тогда были организованы баррикады для защиты парламента, пережит так называемый августовский путч. И после этого Ражукс оставался активным в политике — был депутатом Сейма, а также депутатом Рижской и Юрмальской думы.
Совсем недавно мы отметили День памяти защитников баррикад — 35-ю годовщину драматических событий января 1991 года. Поэтому первый вопрос Ромуальдe Ражуксу — достойно ли мы помним и отмечаем эту дату? Он отвечает: «В настоящее время — определенно да. За эти тридцать лет Обществу защитников баррикад удалось сделать январь второй патриотической неделей в Латвии. В этом больше не сомневаются ни правительство, ни Сейм, ни самоуправления. Насколько это доходит до молодого поколения, которое не пережило 1991 год, — хороший вопрос. Уже выросло целое поколение после тех событий. Молодежь в принципе знает, что такое баррикады, что и почему тогда происходило. Но чего молодые люди не осознают — и именно об этом в этом году широко говорят организаторы памятных мероприятий, — так это того, что свобода вовсе не является чем-то само собой разумеющимся, что у нее есть цена и что за нее нужно быть готовым стоять, даже жертвовать собой. Молодежь дышит свободой как воздухом и даже не представляет, что может быть иначе».
До нападения России на Украину в воздухе витали вопросы — зачем вообще вспоминать баррикады, мир теперь другой, это больше неинтересно…
«Сейчас это изменилось, люди, в том числе молодежь, поняли, что крайне важно быть готовыми и уметь защищать свою свободу».
У защитников баррикад есть чему поучиться и сегодня — хотя бы тому, что были подготовлены разные сценарии действий, в том числе, например, переход к подпольной деятельности. Есть ли сегодня у правительства различные сценарии действий на случай кризиса? В этом Ражукс не уверен. «Много об этом говорят, но делается ли? Так что у защитников баррикад есть чему поучиться».
Говорим и о девяностых годах — что, возможно, осталось несделанным? Ражукс говорит, что судит с тех позиций, в которых находился сам. «Если говорить о Рижской думе, то одно из упущений — языковой вопрос. Не в том смысле, что все школы сразу должны были перейти на латышский язык, а в том, что следовало своевременно заменить директоров школ на людей, лояльных независимости и латышскому языку. Тогда и дальнейший процесс внедрения латышского языка шел бы быстрее и правильнее».
В Сейм Ромуальд Ражукс избирался трижды. Он считает, что одна невыполненная работа, имеющая фундаментальное значение, — это то, что не была введена государственная обязательная медицинская страховка, как это произошло в Эстонии и Литве. «Именно поэтому сейчас здравоохранение находится в кричащем кризисе, когда люди даже после операции на сердце не могут вовремя попасть к врачу. Очевидно, что у системы здравоохранения физически нет денег, а этого бы не было, если бы удалось ввести обязательное медицинское страхование. Деньги брались бы у жителей, а государство взамен должно было бы обеспечить соответствующую медицинскую помощь, но… Затем пришла Винькеле, все сравняла с землей, пообещала всем все, и теперь мы видим последствия – это на самом деле ни для кого не выгодно».
На вопрос о том, следовало ли в начале девяностых провести более радикальную люстрацию, ограничив участие бывших членов КПСС в политике, Ражукс отвечает, что любая революция может рассчитывать на ненасильственную победу только тогда, когда происходит раскол в правящей элите.
«Поэтому тогда был важен только один критерий — поддерживает ли человек и действует ли в интересах независимости Латвии или же он против этого. Разумеется, это не относилось к людям КГБ, которые пролезли в выгодные бизнес-позиции, в газовый и нефтяной транзит и другие сферы. Но это уже другая история».
Что Ромуальд Ражукс думает о нынешней ситуации в Латвии? Он считает, что у нас нет оснований быть довольными. «Демографическая ситуация трагическая, а в экономическом развитии мы на последних местах как в Европейском союзе, так и среди стран Балтии».
Где кроются наши неудачи? По мнению Ражукса, прежде всего мы хромаем в государственном управлении. «В государственном управлении мы медленные, нерешительные, уткнувшиеся носом в мелкие сегодняшние проблемы, без взгляда в будущее. Поэтому и не получается с крупными проектами, такими как Rail Baltica. Второй момент — пресловутая бюрократия. Начать проект, утвердить его — это требует дикого объема работы, поэтому инвестиции и не приходят. Например, актуальный случай в Рижской думе: чтобы подать заявку и, наряду с государственным и муниципальным финансированием, претендовать на европейское, требуется 24 подписи. Миссия невыполнима! Вообще создается впечатление, что у власти находятся бюрократы, а не политики».
Он сравнивает Рижскую думу пятнадцать лет назад и сейчас.
«Тогда действительно имели значение депутатские комитеты. Сейчас фактически все определяют департаменты — и повестку дня, и содержание решений, а комитеты депутатов являются лишь механизмом голосования. Аналогично и в Сейме, где в основном голосуют за предложения, внесенные правительством».
Возможно, выборы в Сейм в этом году что-то существенно изменят. Ражукс, однако, настроен скептически — по его мнению, следовало бы серьезно рассмотреть изменение избирательной системы, не экспериментируя с чем-то слишком оригинальным, а используя проверенные методы. «Можно было бы ввести так называемую смешанную систему, как в Литве и Германии. Тогда половина парламента избирается пропорционально по партийным спискам, а другая половина — на мажоритарных выборах, голосуя за отдельных кандидатов. Это позволило бы попасть в парламент и тем личностям, которые, возможно, не проходят через сито внутрипартийной бюрократии».
Так или иначе, нам необходимо что-то делать, чтобы выбраться из этой позорной кривой отставания, говорит Ромуальд Ражукс. Он считает, что это не невыполнимая миссия.