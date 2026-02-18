Работники и посетители замерзают - Латвийскому госархиву нужно больше 100 000 евро на ремонт системы отопления
Латвийскому государственному архиву срочно требуется финансирование для устранения технических проблем в системе отопления. В здании температура не достигает установленных норм, что создает неудобства для посетителей и сотрудников.
Латвийскому государственному архиву необходимо дополнительно почти 107 000 евро для устранения технических проблем системы отопления, на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке сообщила министр культуры Агнесе Лаце. Политик пояснила, что архив подготовил расчеты, связанные с текущей ситуацией и необходимыми работами. Одновременно она подчеркнула, что вопрос следует рассматривать и в долгосрочной перспективе, а инфраструктура архива должна стать одним из приоритетов при планировании следующего периода фондов Европейский союз.
Министр культуры также указала, что в предыдущем периоде планирования фондов финансирование проекта архива было предусмотрено, однако Valsts nekustamie īpašumi отказалось реализовывать проект, поскольку при выделенном финансировании было невозможно обеспечить ввод здания в эксплуатацию.
Как сообщалось, устаревшая система теплоснабжения в помещениях Латвийского государственного архива в Риге на улице Безделигу не способна обеспечить достаточное тепло — в залах обслуживания клиентов температура составляет 16 градусов.
Латвийское телевидение сообщило, что холодные помещения создают неудобства для посетителей архива и осложняют повседневную работу сотрудников. Несмотря на дополнительные обогреватели, температура на рабочих местах ниже допустимой — к концу дня кабинеты удается прогреть лишь до 15–16 градусов. Государственная инспекция труда в ходе проверки установила, что температура на рабочих местах даже с дополнительными обогревателями была существенно ниже установленных правилами Кабинета министров 19 градусов.