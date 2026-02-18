Работники и посетители замерзают - Латвийскому госархиву нужно больше 100 000 евро на ремонт системы отопления

Латвийское телевидение сообщило, что холодные помещения создают неудобства для посетителей архива и осложняют повседневную работу сотрудников. Несмотря на дополнительные обогреватели, температура на рабочих местах ниже допустимой — к концу дня кабинеты удается прогреть лишь до 15–16 градусов. Государственная инспекция труда в ходе проверки установила, что температура на рабочих местах даже с дополнительными обогревателями была существенно ниже установленных правилами Кабинета министров 19 градусов.