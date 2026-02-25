ВИДЕО: в Даугавпилсе в парке Дубровина прогремел взрыв. Есть пострадавший
В четверг, 19 февраля, в Даугавпилсе, в парке Дубровина прогремел взрыв, в результате которого пострадал человек.
Как сообщает муниципальная полиция Даугавпилса, взрыв произошел 19 февраля во время проведения технических работ.
«В парке Дубровина, предположительно в результате утечки газа, произошел взрыв. В происшествии пострадал один человек, которому была оказана медицинская помощь», — информируют правоохранительные органы.
В Государственной полиции порталу Jauns.lv сообщили, что в Южнолатгальском участке Латгальского регионального управления начата проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Следует отметить, что жители Даугавпилса уже несколько дней обсуждают в социальных сетях, почему у мемориала погас Вечный огонь, выдвигая различные версии случившегося.
Парк Дубровина — это общественный парк в Даугавпилсе, расположенный в периметре улиц Ригас, Театра, Парадес и Даугавас. После Второй мировой войны в парке были захоронены павшие военнослужащие СССР, а с ноября 2019 года у мемориала был зажжен Вечный огонь.