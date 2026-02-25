ВИДЕО: в Даугавпилсе в парке Дубровина прогремел взрыв. Есть пострадавший

Парк Дубровина — это общественный парк в Даугавпилсе, расположенный в периметре улиц Ригас, Театра, Парадес и Даугавас. После Второй мировой войны в парке были захоронены павшие военнослужащие СССР, а с ноября 2019 года у мемориала был зажжен Вечный огонь.