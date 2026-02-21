В организации Pilsēta cilvēkiem назвали главное изменение в Риге: почему это заметно даже без миллиардных вложений
В передаче TV3 «900 секунд» член правления организации Pilsēta cilvēkiem Карлис Крекис оценил, насколько качественно в прошлом году в Риге и других местах Латвии реализовывались проекты городской среды.
Организация обобщила лучшие события 2025 года, а также самые большие нелепости в организации движения и развитии городской среды. Крекис признает: одно из самых позитивных изменений — смена мышления в руководстве города. Наконец-то, по его словам, реализуются простые и сравнительно недорогие решения, которые годами были «застрявшими».
В качестве примера он называет новые или улучшенные пешеходные переходы — в том числе у автовокзала и у здания правительства. Эти решения не требуют огромных вложений, но заметно повышают безопасность и удобство. Более того, люди активно ими пользуются, что подтверждает: потребность действительно была.
По словам Крециса, при опросе общества о главных удачах и неудачах года больших сюрпризов не было: люди ценят то, чем пользуются каждый день — места с большим пешеходным потоком, безопасные переходы и приведенную в порядок инфраструктуру.
В то же время в список неудач попадают случаи, когда не учитываются интересы менее защищенных участников движения — особенно во время строительных работ.
Крекис приводит пример ситуации на улице Сколас, где во время строительства здания закрыли велодорожку, не предложив безопасной альтернативы. По его мнению, это не просто вопрос неудобств — это может создавать реальную угрозу. Проблему он видит в формальном подходе: если по документам все соответствует правилам, город нередко не проверяет, как ситуация выглядит на месте и могут ли люди действительно безопасно передвигаться.
Позитивные примеры, отмечает он, есть не только в Риге. Крекис особенно выделяет Вентспилс, Елгаву и Олайне, где в последние годы больше внимания уделяют безопасным решениям для менее защищенных участников движения.
Положительно оценен и реализованный государством проект у станции Сигулда — там инфраструктуру привели в порядок, опираясь на более строгие принципы безопасности. По словам Крекиса, у государственных учреждений часто более понятные стандарты, чем у отдельных самоуправлений, где многое зависит от местного понимания.
Говоря о повседневном содержании городской среды — например, о грязных остановках общественного транспорта, — Крекис подчеркивает: решение должно быть системным, нельзя полагаться только на сообщения жителей.
«Ненормально, что нам нужно начинать проверять каждую остановку и звонить, если что-то не так», — говорит он.
У жителей должна быть уверенность, что сообщение будет рассмотрено и последуют действия, однако в первую очередь именно самоуправление должно брать на себя роль хозяина.
Крекис считает, что важную роль играет активность общества. Люди часто восхищаются ухоженной средой за рубежом, но в Латвии мирятся с тем, что есть. Однако изменения, по его мнению, возможны только тогда, когда жители вовлекаются и требуют качества.