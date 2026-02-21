В организации Pilsēta cilvēkiem назвали главное изменение в Риге: почему это заметно даже без миллиардных вложений

Крекис приводит пример ситуации на улице Сколас, где во время строительства здания закрыли велодорожку, не предложив безопасной альтернативы. По его мнению, это не просто вопрос неудобств — это может создавать реальную угрозу. Проблему он видит в формальном подходе: если по документам все соответствует правилам, город нередко не проверяет, как ситуация выглядит на месте и могут ли люди действительно безопасно передвигаться.