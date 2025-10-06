В Риге за 45 000 евро обустроят три новых пешеходных перехода: где и когда?

Проект предусматривает повышение безопасности и удобства для пешеходов, внедряя в городской среде функциональные и быстро реализуемые решения без использования подземных переходов. «Повседневная жизнь каждого рижанина состоит из мелочей. Возможность удобно и безопасно передвигаться по Риге пешком складывается из множества факторов. Пешеходные переходы, пониженные бордюры, ровные тротуары — это те самые маленькие элементы, которые влияют на повседневность. Моя задача — найти системный подход к созданию переходов и обновлению тротуаров. В начале ноября будут реализованы три важных для жителей пешеходных перехода. Первый — надземное соединение автовокзала и Центрального рынка со Старой Ригой через улицу 13 января. Второй — у входа в парк Узварас через улицу Бариню возле бульвара Узварас. Третий — соединение Эспланады и бульвара Бривибас через сам бульвар», — рассказала председатель Комитета по вопросам движения и транспорта Марта Котелло.