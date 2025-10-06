В Риге за 45 000 евро обустроят три новых пешеходных перехода: где и когда?
Департамент внешней среды и мобильности начал работы по обустройству трёх новых пешеходных переходов в местах с интенсивным движением автомобилей и пешеходов — на бульваре Бривибас, на бульваре Узварас и на улице 13 января.
Проект предусматривает повышение безопасности и удобства для пешеходов, внедряя в городской среде функциональные и быстро реализуемые решения без использования подземных переходов. «Повседневная жизнь каждого рижанина состоит из мелочей. Возможность удобно и безопасно передвигаться по Риге пешком складывается из множества факторов. Пешеходные переходы, пониженные бордюры, ровные тротуары — это те самые маленькие элементы, которые влияют на повседневность. Моя задача — найти системный подход к созданию переходов и обновлению тротуаров. В начале ноября будут реализованы три важных для жителей пешеходных перехода. Первый — надземное соединение автовокзала и Центрального рынка со Старой Ригой через улицу 13 января. Второй — у входа в парк Узварас через улицу Бариню возле бульвара Узварас. Третий — соединение Эспланады и бульвара Бривибас через сам бульвар», — рассказала председатель Комитета по вопросам движения и транспорта Марта Котелло.
Работы включают: разработку и согласование схем светофоров, демонтаж существующих парковок для электросамокатов и перенос их в другие места, установку новых дорожных знаков, демонтаж ограждений для пешеходов, понижение бордюров, установку защитных столбиков, монтаж воздушных линий, установку временных светофоров и их подключение к сети уличного освещения, а также нанесение дорожной разметки.
- На перекрёстке улиц 13 января и Прагас будут созданы два новых перехода. Регулируемый — со стороны Старого города, и ещё один — через улицу Прагас, где перехода сейчас нет.
- На перекрёстке бульвара Узварас и улицы Бариню появится нерегулируемый пешеходный переход с дополнительным освещением и сужением проезжей части. Здесь установка светофора невозможна из-за технических условий и системы приоритета общественного транспорта.
- На бульваре Бривибас у улицы Элизабетес будет создан регулируемый пешеходный переход со стороны Эспланады, соединённый с уже существующим участком от здания Кабинета министров.
Все переходы планируется завершить к 11 ноября этого года.
Отмечается, что это временные решения. Постоянные проекты будут идентичны, и сейчас они находятся на стадии согласования.
Предусмотренное финансирование проекта составляет 45 тысяч евро с НДС, а точная сумма станет известна после завершения проектных работ.