Нужен ли столице новый пешеходный переход у базара? Рижане "голосуют" ногами
В центре Риги недавно появился новый наземный пешеходный переход, который соединяет остановку общественного транспорта «13 января» с Автовокзалом и Центральным рынком. Поскольку существующий подземный переход продолжает работать, у жителей столицы возник вопрос: действительно ли здесь нужен ещё один вариант для пересечения дороги?
Ответ на этот вопрос предлагает общество Pilsēta cilvēkiem, которое разместило в соцсетях подробное объяснение. В организации подчеркивают, что новый переход — важный шаг к удобной городской среде. «Новый наземный пешеходный переход — большой шаг для Риги», — заявляют представители общества.
По их словам, уже почти две недели улицу 13 Января у пересечения с улицей Прагас можно пересечь по земле, не спускаясь в туннель. Это значительно облегчает путь тем, кому лестницы могут создавать проблемы. «Это существенно облегчает передвижение пожилым людям, людям в инвалидных креслах, мамам с детскими колясками, велосипедистам и всем другим, для кого туннель является труднопреодолимым препятствием», — отмечает организация.
Чтобы понять, как рижане воспринимают новую возможность, активисты провели наблюдение и подсчитали, кто пользуется наземным переходом, а кто продолжает идти через туннель. Наблюдение проводилось в одинаковое время — с 19:30 до 20:30 — в оба дня. «Уже в первый день, 11 ноября, 47 процентов пешеходов выбрали наземный переход, а не туннель», — сообщают в Pilsēta cilvēkiem. А спустя десять дней показатели выросли: «20 ноября наземный переход использовали уже 56 процентов, то есть большинство».
По мнению общества, популярность перехода будет расти и дальше.