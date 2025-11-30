Нужен ли столице новый пешеходный переход у базара? Рижане "голосуют" ногами

Чтобы понять, как рижане воспринимают новую возможность, активисты провели наблюдение и подсчитали, кто пользуется наземным переходом, а кто продолжает идти через туннель. Наблюдение проводилось в одинаковое время — с 19:30 до 20:30 — в оба дня. «Уже в первый день, 11 ноября, 47 процентов пешеходов выбрали наземный переход, а не туннель», — сообщают в Pilsēta cilvēkiem. А спустя десять дней показатели выросли: «20 ноября наземный переход использовали уже 56 процентов, то есть большинство».