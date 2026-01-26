Трагедия не стала уроком: пешеходы игнорируют новый светофор и снова рискуют на переезде в Иманте
На переезде в Иманте, где прошлой осенью погибли две девочки, установили специальный пешеходный светофор. Убережет ли такое решение жителей района от опасных ситуаций?.
Новый светофор работает отдельно от автомобильного и предназначен именно для пешеходов. Он заранее предупреждает о приближающемся поезде — еще до того, как состав появляется в поле зрения. Тем не менее даже при красном сигнале люди продолжают пересекать пути, а некоторые и вовсе переходят железную дорогу в неположенных местах, сообщает корреспондент LSM+.
Часть пешеходов игнорирует запрещающий сигнал, другие предпочитают сокращать путь, переходя пути вне оборудованного перехода. Жители района признают, что светофор — необходимая мера, особенно с учетом того, что переездом ежедневно пользуются подростки. Однако, по их словам, одного технического решения недостаточно, если люди не воспринимают сигнал как обязательный к выполнению.
Поезда продолжают проходить через переезд, красный свет загорается снова и снова — но безопасность по-прежнему во многом зависит от самих пешеходов.