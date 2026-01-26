Трагедия не стала уроком: пешеходы игнорируют новый светофор и снова рискуют на переезде в Иманте

Новый светофор работает отдельно от автомобильного и предназначен именно для пешеходов. Он заранее предупреждает о приближающемся поезде — еще до того, как состав появляется в поле зрения. Тем не менее даже при красном сигнале люди продолжают пересекать пути, а некоторые и вовсе переходят железную дорогу в неположенных местах, сообщает корреспондент LSM+.