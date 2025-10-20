Трагедия в Иманте привела к переменам: пользователи электровелосипедов Ride теперь должны предъявлять документы

Таким образом, всем пользователям с понедельника при регистрации в приложении перед первой поездкой нужно будет пройти проверку возраста, предъявив удостоверение личности и сделать фото в реальном времени. Для уже существующих пользователей проверка будет проводиться перед следующей поездкой. В компании отмечают, что этот шаг поможет снизить риск несчастных случаев и повысить общую культуру вождения.