Трагедия в Иманте привела к переменам: пользователи электровелосипедов Ride теперь должны предъявлять документы
Оператор электровелосипедов Ride Mobility ввел систему проверки возраста пользователей с предъявлением документов и фотографией в реальном времени. Решение принято после гибели двух несовершеннолетних девочек под поездом в Иманте.
Оператор сервиса совместного пользования электровелосипедами Ride Mobility с понедельника внедрил инструменты проверки возраста клиентов, сообщил исполнительный директор компании Эдгар Якобсонс. Теперь каждому человеку, желающему воспользоваться услугами Ride, необходимо будет предъявить удостоверяющий личность документ — паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или вид на жительство.
Одновременно, чтобы убедиться, что человек достиг 18-летнего возраста, цифровая система идентификации будет сравнивать фотографию из документа с фото пользователя, сделанным в режиме реального времени.
Якобсонс отметил, что расходы на внедрение системы проверки возраста являются конфиденциальной информацией.
До сих пор правила Ride предусматривали, что транспортные средства компании могут использовать только лица, достигшие 18 лет, и пользователь должен был подтвердить это при заключении договора об использовании сервиса. В компании подчеркивают, что новая система возрастной проверки позволит гораздо строже контролировать это требование.
Таким образом, всем пользователям с понедельника при регистрации в приложении перед первой поездкой нужно будет пройти проверку возраста, предъявив удостоверение личности и сделать фото в реальном времени. Для уже существующих пользователей проверка будет проводиться перед следующей поездкой. В компании отмечают, что этот шаг поможет снизить риск несчастных случаев и повысить общую культуру вождения.
Ранее сообщалось, что 2 октября этого года Центр по защите прав потребителей (PTAC) принял решение приостановить деятельность оператора электровелосипедов Ride Mobility. Такое решение последовало после призыва мэра Риги Виестурса Клейнбергса оценить деятельность компании — после трагедии, когда две девочки 2012 года рождения, используя аппарат Ride Mobility, попали под поезд в Иманте и погибли.
Однако Ride Mobility не прекратила работу в соответствии с требованием PTAC, поэтому центром будет применён административный штраф в размере до 14 000 евро. Решение о размере штрафа PTAC примет в среду, 22 октября.
PTAC призывает всех потребителей, особенно молодежь и их родителей, ответственно пользоваться транспортными средствами совместного пользования, соблюдая правила поставщиков услуг и законы. Центр также напоминает, что использование электрических самокатов и других микромобильных устройств без соответствующей подготовки и проверки возраста может представлять серьёзную опасность как для самого пользователя, так и для окружающих.
Согласно данным портала Firmas.lv, SIA Ride зарегистрирована в 2019 году, её уставный капитал составляет 2800 евро. Компания полностью принадлежит Эдгару Якобсонсу. В 2024 году Ride показала оборот 1,156 миллиона евро и прибыль 236 246 евро. В этом году Якобсонс баллотировался в думу Марупе от списка партии Jaunā Vienotība («Новое Единство»).