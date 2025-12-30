Многие латвийские автоводители проявили неожиданно высокий уровень сознательности. Что они сделали?
В 2025 году в рамках экологической акции «Подари шинам вторую жизнь» жители Латвии передали на переработку более 133 тысяч изношенных шин, или около 1070 тонн. Показатель этого года стал одним из самых высоких за всю историю акции.
Экологическая акция проводится уже восьмой год, и за все время ее проведения по всей Латвии было собрано более 6000 тонн изношенных шин. Особенно активное участие жителей в этом году наблюдалось весной, когда было собрано свыше 770 тонн шин.
Сдать изношенные шины можно несколькими способами: за плату (в отдельных самоуправлениях — частично бесплатно или бесплатно) на площадках сортировки отходов, в шиномонтажных сервисах, а юридические лица — заключив договор с одной из компаний, представляющей производителей. Перечень площадок доступен здесь.
Ответственная переработка шин существенно снижает негативное воздействие на окружающую среду и позволяет повторно использовать этот материал. Собранные шины сортируются и подготавливаются к переработке, после чего отправляются на заводы в Европе, где превращаются в гранулы. Полученные гранулы используются при изготовлении покрытий для спортивных площадок, в строительстве, а также в производстве ковриков, прокладок и других технических изделий.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия оказалась на втором месте в ЕС по важному экологическому показателю.