Многие латвийские автоводители проявили неожиданно высокий уровень сознательности. Что они сделали?

Ответственная переработка шин существенно снижает негативное воздействие на окружающую среду и позволяет повторно использовать этот материал. Собранные шины сортируются и подготавливаются к переработке, после чего отправляются на заводы в Европе, где превращаются в гранулы. Полученные гранулы используются при изготовлении покрытий для спортивных площадок, в строительстве, а также в производстве ковриков, прокладок и других технических изделий.