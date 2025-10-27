Латвия оказалась на втором месте в ЕС по важному экологическому показателю
Латвия вошла в тройку лидеров Евросоюза по переработке пластиковых упаковочных отходов: в 2023 году в стране удалось переработать 59,2 процента от общего объёма, что почти в полтора раза выше среднего показателя по ЕС.
В 2023 году в Европейском союзе было произведено 79,7 миллиона тонн упаковочных отходов, что составляет 177,8 килограмма на одного жителя. Хотя это на 8,7 килограмма меньше, чем в 2022 году, показатель по-прежнему на 21,2 килограмма выше, чем в 2013 году.
Из общего объёма упаковочных отходов 40,4 процента приходилось на бумагу и картон, 19,8 процента — на пластик, 18,8 процента — на стекло, 15,8 процента — на древесину, 4,9 процента — на металл и 0,2 процента — на другие виды упаковки. В 2023 году на каждого жителя ЕС приходилось в среднем 35,3 килограмма пластиковых упаковочных отходов, из которых 14,8 килограмма были переработаны.
Количество образованных пластиковых отходов уменьшилось на 1 килограмм по сравнению с 2022 годом, тогда как объём переработанных отходов вырос на 0,1 килограмма. В период с 2013 по 2023 год количество пластиковых упаковочных отходов на душу населения увеличилось на 6,4 килограмма, а объём переработанных — на 3,8 килограмма. Эти данные опубликованы Евростатом и отражают статистику по упаковочным отходам за 2023 год.
В публикации отмечается также рост переработки пластиковых отходов: в 2023 году в ЕС было переработано 42,1 процента всех образованных пластиковых упаковочных отходов, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 38,2 процента. Самый высокий уровень переработки зафиксирован в Бельгии — 59,5 процента, за ней следуют Латвия с 59,2 процента и Словакия с 54,1 процента. Самые низкие показатели зарегистрированы в Венгрии (23,0 процента), Франции (25,7 процента) и Австрии (26,9 процента).
Как ранее сообщал Otkrito.lv, с марта 2027 года в Риге станет обязательной сортировка бумаги, пластика и металла для всех жителей и организаций.