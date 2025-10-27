Латвия оказалась на втором месте в ЕС по важному экологическому показателю

В публикации отмечается также рост переработки пластиковых отходов: в 2023 году в ЕС было переработано 42,1 процента всех образованных пластиковых упаковочных отходов, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 38,2 процента. Самый высокий уровень переработки зафиксирован в Бельгии — 59,5 процента, за ней следуют Латвия с 59,2 процента и Словакия с 54,1 процента. Самые низкие показатели зарегистрированы в Венгрии (23,0 процента), Франции (25,7 процента) и Австрии (26,9 процента).